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Cumhuriyet için yüzdüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 14:20 | Son Güncelleme

Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde, farklı yaş ve meslek gruplarından gönüllü katılımcılar 8 farklı kulvarda 96 dakika aralıksız kulaç attı.Bayrak yarışı disiplininde farklı bir konseptte Alleben-1 Yüzme Havuzu’nda planlanan organizasyonda gönüllü katılımcılar 96 dakika boyunca aralıksız kulaç attı.

Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde, farklı yaş ve meslek gruplarından gönüllü katılımcılar 8 farklı kulvarda 96 dakika aralıksız kulaç attı.
Bayrak yarışı disiplininde farklı bir konseptte Alleben-1 Yüzme Havuzu’nda planlanan organizasyonda gönüllü katılımcılar 96 dakika boyunca aralıksız kulaç attı. Yeni bir formatta takımlar halinde düzenlenen etkinlikte birçok ilke imza atıldı. Milli sporculardan rekortmenlere, özel sporculardan minik kulaçlara, öğretmenden esnafa, sanayiciden işçiye, ev hanımından bilim insanına kadar birçok farklı yaş ve meslek grubundan gönüllülerin katıldığı etkinlikte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Programa Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, sporcular ve aileleri katıldı.

"Cumhur, yüzme organizasyonda buluştu"
Cumhuru teşkil ettiren tüm bireylerin temsilcilerini kulvarlarda misafir ettiklerini söyleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Alleben Yüzme Havuzumuzda farklı branşlarda Dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonu sporcular yetiştirdik. Katılımcı sayısı ve niteliği ile ‘ilklere sahne olan’ birçok başarılı organizasyonlara imza attık. Ev sahipliğini yaptığımız su sporlarındaki organizasyonlar artık ulusal arenada örnek gösterilir hale geldi. Su sporları özelinde gençlik ve spor alanında gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerde üzerimize düşen en önemli görev çocuklarımıza ve gençlerimize milli bilinci aşılmak oldu. Vatan, bayrak, devlet, millet sevgisi ile büyüyen nesiller yetiştirmek bizim en büyük misyonumuz. Bu duygularla hareket ederek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı özel bir organizasyonla taçlandırmak amacındayız. 29 Cumhuriyet Bayramı’nda cumhuru oluşturan herkesin katılabileceği bu organizasyonla Alleben Yüzme Havuzumuzda, katılımcılar bayrak yarışı disiplininde olduğu gibi 96 dakika aralıksız olarak kulaç atacaklar. Burada Cumhuriyetimize, bayrağımıza nesilden nesile, sahip çıkışımızı ve milli değerlerimizi kuşaktan kuşağa aktarmak için büyük bir mücadele vereceğimizi atacağımız kulaçlarla vurgulayacağız. Organizasyonun ülkemizde büyük bir heyecan uyandıracağına olan inancım tamdır. Emek veren katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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