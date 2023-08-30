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Cumhuriyet’in 100. yılına özel hazırlandı!

30.08.2023 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırlanan marş, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından ilk defa icra edildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "100'üncü Yıl Marşı'nın, tüm bu birikimi ve enerjiyi anlatan bir eser olarak, milletimizin her bir ferdi tarafından sahiplenileceğine inanıyorum. " dedi.

Cumhuriyet’in 100. yılına özel hazırlandı!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri ve 100. Yıl Marşı Tanıtımı programı düzenlendi.

Garo Mafyan, Tuluyhan Uğurlu, Sinan Akçıl, Özdemir Erdoğan gibi sanatçıların bulunduğu jürinin oylarıyla birinci seçilen 100. Yıl Marşı, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde ilk kez seslendirildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100'üncü Yıl Marşı'nın, tüm bu birikimi ve enerjiyi anlatan bir eser olarak milletin her bir ferdi tarafından sahiplenileceğine inandığını belirterek, sözünden bestesine, jürisinden icrasına kadar bu eserin ülkeye kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik etti.

1071 KİŞİ KONSER VERDİ

İkinci ve üçüncü olan marşların çalınmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, dereceye giren eserlerin söz yazarı ve bestecilerine plaket takdim etti. Şarkıcı Ferhat Göçer ile Milli Savunma Bakanlığı Armoni Mızıkası'nın ardından programda, Deniz, Hava ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı bandoları, MSB Armoni Mızıkası ve Mehteran Birliği, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Devlet Çok Sesli Korosu, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu, Jandarma Komutanlığı Merasim Birliği, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Merasim Birliği, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Merasim Birliği, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Merasim Birliği, 16 Türk Devleti Merasim Birliği, Tarihi Osmanlı Birliği ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Grubundan oluşan 1071 kişi konser verdi.


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30 Ağustos Zafer Bayramı 100 yıl marşı

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