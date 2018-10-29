Cumhuriyet'in 95. yılı kutlu olsun! Yaşasın Cumhuriyet...

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’da yaktığı bağımsızlık ateşiyle kurulan Cumhuriyetin 95. yılı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Başkent Ankara bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının dışında bırakıldı. Her yıl Ankara’da düzenlenen Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu, bugün açılacak İstanbul’daki üçüncü havaalanı ve Dolmabahçe Sarayı’nda yapılıyor Cumhuriyet tarihinde ilk kez her yıl Ankara’da devlet protokolünün katılımıyla yapılan Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu bu yıl ilk kez İstanbul’da gerçekleşecek. Bugün İstanbul’da aynı zamanda 3. Havalimanının açılışı da yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yapacağı tören saat 16.00’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın konseriyle başlayacak. Törene aralarında devlet ve hükümet başkanları ile ulaştırma bakanlarının da olduğu çok sayıda yabancı konuğun geleceği bildirildi. Erdoğan, burada bir de resepsiyon verecek. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul’daki açılışa katılmayacaklar. Resepsiyona, açılışa gelecek birçok ülkeden devlet ve hükümet başkanları katılacak. Erdoğan akşam ise Dolmabahçe Sarayı’da da “ Cumhuriyet Resepsiyonu” verecek.

VALİLİKTE RESMİ TÖREN İstanbul’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları İstanbul Valiliği’nin resmi töreni de dün Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk konulmasıyla başladı. Törene, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Gürsel Tekin, Ali Şeker, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, askeri erkân, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler ile yurttaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından tören sona erdi. İstanbul Valiliği’nde bugün 09.30’da tebriklerin kabülü töreni yapılacak. Kutlama töreni ve geçiş töreni de saat 10.30’da Fatih’teki Vatan Caddesi’nde yapılacak. ANKARA'DA BÜYÜK BULUŞMA Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Gazetesi ile Yenimahalle Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği ‘Büyük Buluşma’ bugün gerçekleşiyor.

Cumhuriyetin ilan edilişinin 95. yıldönümünde yurttaşlar, birbirinden farklı yürüyüş kolları üzerinden gün boyunca Anıtkabir’e akın edecek. Cumhuriyet Bayramı birçok programda coşkuyla kutlanacak. Yenimahalle Belediyesi Nâzım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek Büyük Buluşma, saat 20.00’de başlayacak. Büyük Buluşma’nın açış konuşmalarını Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Alev Coşkun ile Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar yapacak. Büyük Buluşma’da Atatürk’ün sevdiği şarkı ve türküler Hüseyin Turan ve Nilgün Kızılcı tarafından seslendirilecek. Tiyatro sanatçıları Gaye Alacacı ve Şekip Taşpınar, senfonik müzik eşliğinde şiir dinletisi yapacak. Orkestrayı ise şef Eray İnal yönetecek. MEŞALELİ YÜRÜYÜŞ Yenimahalle Belediyesi düzenlediği organizasyon kapsamında vatandaşlar ellerinde meşalelerle saat 18.30’da Ragıp Tüzün Parkı’nda yürüyüşe geçecek. Yürüyüş Büyük Buluşma’nın gerçekleşeceği Nâzım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde sonlanacak. DEVLET TÖRENİ ANITKABİR VE SARAY'DA

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için devlet töreni ise Anıtkabir’de başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki üst düzey bürokrasi ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun da aralarında bulunduğu siyasi parti liderleri Anıtkabir’i ziyaret edecek. Ardından Erdoğan, Saray’da bayram tebriklerini kabul edecek. Ayrıca 13.30’da TBMM önünden Birinci Meclis önüne yürüyüş korteji düzenlenecek. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener saat 09.00’da 40 milletvekili ile birlikte Birinci Meclis’e gitti. Ardından Anıtkabir’deki resmi törene katılacak. ATAKULE AÇILIYOR Ankara’nın simgesi Atakule Alışveriş Merkezi 29 Ekim’de geri dönüyor. 2016 yılında yeniden inşa edilmeye başlanan Atakule Alışveriş Merkezi’nin açılışı için gün boyu etkinlikler ve gösteriler düzenlenecek, 19.30’dan Ozan Doğulu sahne alacak. Konserin ardından ışık gösterileri gerçekleştirilecek. TÜRKİYE KUTLADI Adana’da erken başlayan Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri bugün de devam edecek. Büyükşehir ile Seyhan ve Çukurova belediyelerinin düzenlediği etkinliklere halk büyük ilgi gösterirken, bugün yapılacak resmi törenlere de katılım yüksek olması bekleniyor. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve beraberindeki 95 çocuk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 95. yıldönümü nedeniyle hep birlikte ‘Andımız’ı okudu, bedenleriyle ‘95’ rakamını oluşturdu. Edirne’de, 10. Cumhuriyet Bayramı Kupası Bisiklet Yol Yarışı Şampiyonası düzenlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Atletizm Federasyonu işbirliğiyle Sekapark’ta düzenlenen 6. Cumhuriyet Koşusu’na, yaklaşık 10 bin 417 kişi katıldı. Etkinlik kapsamında profesyonel sporcuların katıldığı 10 kilometre profesyonel koşu, 3 kilometre halk koşusu ve 1 kilometrelik çocuk maratonu gerçekleştirildi.