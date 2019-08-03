Cumhuriyet Kadınları Derneğinden uyuşturucuyla mücadele kampanyası

Cumhuriyet Kadınları Derneği, 83 şube temsilcisinin katılımıyla uyuşturucu ile mücadele kampanyasını başlattıklarını duyurdu.

Dernek Başkan Yardımcısı Pınar Gül, kampanyanın tanıtımı dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olan, binlerce genci ve ailelerin hayatını yıkıma uğratan uyuşturucuyla mücadele etmek istediklerini söyledi.

Gül, uyuşturucunun zararlarının sadece sağlık problemlerinden ibaret olmadığına, bağımlının ailesini ve çevresini de etkilediğine işaret ederek, "Bu çok yönlü soruna çok yönlü çözümler üretilmelidir. Devlet kademelerinde bu alanda yapılan çalışmaları önemli görüyoruz. Ancak topluma önderlik eden demokratik kitle örgütlerinin de uyuşturucu ile mücadeleye katılmasında eksiklikler olduğunu tespit ediyor, bu konuda karşılıklı olarak adımların atılmasını zorunlu buluyoruz." dedi.

- Uyuşturucuya Karşı Anneler Hareketi

Dernek olarak uyuşturucu ile mücadeleye geniş bir çerçeveden yaklaşmayı ve sorunun köküne inerek bataklığı kurutmayı hedeflediklerini dile getiren Gül, şunları kaydetti: