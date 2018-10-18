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Cumhuriyet Kadınları'nın, 'Umut Bir Hikaye' filminin galası yapıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2018 19:20 | Son Güncelleme

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ertuğrul köyünde, emekli müzik öğretmeni Şükran Akdeniz'in kurduğu ve köylü 19 kadından oluşan 'Cumhuriyet Kadınları' korosunun hikayesi yönetmen Jale İncekol'un çektiği 'Umut Bir Hikaye' adlı filmin galası yapıldı.

Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ertuğrul köyünde, emekli müzik öğretmeni Şükran Akdeniz'in kurduğu ve köylü 19 kadından oluşan 'Cumhuriyet Kadınları' korosunun hikayesi yönetmen Jale İncekol'un çektiği 'Umut Bir Hikaye' adlı filmin galası yapıldı.

Lüleburgaz ilçesine bağlı Ertuğrul köyünde doğan Şükran Akdeniz, 11 yaşında ayrıldığı köyüne emekli müzik öğretmeni olarak dönmesiyle 19 ilkokul mezunu köylü kadından kurduğu, Trakya'nın unutulmaya yüz tutmuş türkülerini seslendiren ve kısa zamanda büyük beğeni toplayan 'Cumhuriyet Kadınları' korosunun belgesel filmi çekildi. Türkiye'de birçok dizinin ve belgesel filmin yönetmenliğini yapan Jale İncekol'un çektiği 'Umut Bir Hikaye' belgesel film, geçtiğimiz ay Altın Koza Film Festivali'nde ilk gösterimini yaparken eleştirmenlerden tam not aldı. Belgesel filmin Lüleburgaz Belediyesi Kadınlar Akademisi gösteri salonunda galası yapıldı. Tanıtıma Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, yönetmen Jale İncekol, Şükran Akdeniz, Cumhuriyet Korosu kadınları ve çok sayıda davetli katıldı.

Emekli öğretmen Şükriye Akdeniz'in emekli olduktan sonra köyüne dönmesiyle korunun kurulmasında başından geçenleri anlatan filmin galasında katılanlar tarafından beğeniyle izlendi.

Yönetmen Jale İncekol, "İçinde kadın umut ve kadın olan bir hikayeyi anlattığım üçlemenin ikinci filmi. Daha önce müzikli bir hikaye isimli film yapmıştım. Bu da yıllar sonra köyüne dönen emekli müzik öğretmeni Şükran Akdeniz'in , kendi köyünün kadınlarıyla kurduğu koronun hikayesini anlatıyor. Filmi geçtiğimiz Mayıs ayında çektik. Film ilk gösterimi Adana Altın Koza Film Festivali'nde oldu. Sonrasında Marmaris Film Festivali'nin açılış filmi oldu. Filme ilgi çok fazla oldu. Bizim unuttuğumuz o marşlara, şarkılara tekrar hayat vermeleri ve başarıları anlatılıyor" dedi.

Film emekli öğretmen Şükrü Akdeniz'in anlatımıyla koronun en yaşlı üyesi 82 yaşındaki Fakiye Uzunçay'ın başarısını anlatmasıyla başlıyor. Köyde yaşamın ve koro çalışmalarıyla birlikte başlarından geçen komik sahnelerin yer aldığı 'Umut Bir Hikaye' isimli belgesel önümüzdeki günlerde uluslararası film festivallerinde gösterimlere hazırlanıyor.

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