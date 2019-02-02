Cumhuriyet Kulesi 186 metreye yükseltilecek

ÖMER OLCAY - AK Parti Keçiören Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, ilçede 2002 yılında temelini attığı ve inşaatı yarım kalan 140 metre uzunluğundaki Cumhuriyet Kulesi'ni 186 metreye yükselteceklerini, kulenin bir buçuk yıl içerisinde tamamlayacağını bildirdi. Fatih Caddesi'ndeki çalışma ofisinde AA muhabirine 31 Mart yerel seçimlerine yönelik çalışmalarını anlatan Altınok, trafik sorununu çözerek yeşille donatacağı Keçiören ilçesini sadece Ankara'nın değil, Türkiye'nin cazibe merkezi haline getireceklerini söyledi. Keçiören'de 1994-2009 yılları arasındaki Belediye Başkanlığı döneminde ilklere imza attığına dikkati çeken Altınok,"Keçiören belediyecilikte bir devrimdir. Keçiören, 1994 yılından itibaren belediyecilikte duvarların yıkıldığı, rutin belediyecilik anlayışının bitirildiği, halka dokunan, parklarla, spor alanlarıyla, kültür merkezleriyle ve yeşil alanlarla bir hizmet döneminin başlangıcıdır. Benim makamım sokaklar ve yollar oldu. Bu sistem yeni dönemde de devam edecek." ifadelerini kullandı.

- "160’ıncı metrede seyir terası" Altınok, bir Türkiye projesi olduğunu ifade ettiği Cumhuriyet Kulesi'nin belediyenin imkanları ve kaynaklarıyla yapıldığını belirterek, şöyle konuştu: "Cumhuriyet Kulesi 186 metre olacak. Şu anda 140 metre. Onun üzerine 46 metre uzunluğunda panoramik cam ilave edilecek. Yani 115 metre olan Ata Kule’den daha yüksek olacak. Ziyaretçiler 45 dakika veya 1 saat içerisinde dönerek seyir zevkini yaşayacak. İçerisinde hatıra resmi çekilecek alanlar, alışveriş merkezi, Türkiye'de ilk olacak bir sanat galerisi, restaurantlar, uzay ve bilim merkezi yer alacak. 20'nci metrede kafeler, 160'ıncı metreden itibaren ise seyir terası olacak. Ayrıca en üst katta ise düğün salonu olacak. Nikah salonunda bulunanlar gök ve sema gezisi yapmış olacak. Yani o havayı ve o atmosferi sağlayacağız . Yapılacak aydınlatmalar sayesinde geceleri Ankara'nın ortasında bir sanat eseri gibi süzülecek. Cumhuriyet Kulesi'ni en geç 1 buçuk yıl içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz." - "Fatih Köprüsü'nü 'Sırat köprüsü' olmaktan kurtaralım"

Keçiören'deki trafik sorunun farkında olduğunu vurgulayan Altınok, geçiş köprülerini revize edeceklerin, metro ağının genişletilmesi için de çalışmalarda bulunacaklarını dile getirdi. İlçe halkının yüzde 60'ının kullandığı Fatih Köprüsü ile ilgili düzenlemelere gidileceğinin altını çizen Altınok, sözlerine şöyle devam etti: "Keçiören sürekli göç alan bir ilçemiz olduğu için bir trafik problemi var. Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Mehmet Özhaseki başkanımız ile trafik sorununu nasıl çözeriz diye konuştum, durumu anlattım. Sayın Özhaseki dedi ki 'Fatih Köprüsü'nü Sırat köprüsü olmaktan kurtaralım.' Yerine ya köprülü kavşak ya da Fatih Köprüsü'ne ikişer şerit ilave etmek suretiyle yapmamız lazım.' Keçiören'i kentsel dönüşüm ile yenilemeye alarak bulvarları ve caddeleri genişleteceğiz. Metro ağının da arttırılması için Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve Cumhurbaşkanımızın desteğini isteyeceğiz." - "Ankaralılar misafirlerini ağırlamak için Keçiören’e getirecek" Yeşil bir Keçiören için bütün sokaklara ağaçlar dikeceğini aktaran Altınok, Bağlum ve Ovacık'ta yeni yaşam alanları oluşturacağını belirterek şu değerlendirmede bulundu: