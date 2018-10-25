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Cumhuriyet kutlamaları için 20 milyon ilmekli Türk bayrağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 10:00 | Son Güncelleme

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 1923 kadının, 20 milyon ilmek ile ördüğü dev Türk bayrağı, Cumhuriyet’in kuruluşunun 95'inci yılı kutlamalarında kullanılacak. Bayrak, kutlama yapılacak alandaki bir binanın çatısından sarkıtılacak.

Cumhuriyet kutlamaları için 20 milyon ilmekli Türk bayrağı

Cumhuriyet’in kuruluşunun 92'nci yılı kutlamalarında 1923 kişinin katılımıyla Türk bayrağının simgesi ay ve yıldızı, meşaleler ile oluşturan Yıldırım Belediyesi, 93'üncü yıl coşkusunda 300 bin domino taşı ile Çanakkale Savaşı, Milli Mücadele, ilk TBMM binası, Türkiye haritası ve 15 Temmuz Destanı gibi önemli figürlerden oluşan koreografi hazırladı. Geçen yıl ise 3 boyutlu mapping gösterisi ile Cumhuriyet’in kuruluş destanı sergilenmişti.

1923 KADIN, 20 MİLYON İLMEK İLE ÖRDÜ

Bu yılki kutlamalar için ise, Yıldırım'da yaşayan 1923 kadının 20 milyon ilmek ile ördüğü dev Türk bayrağı hazırlandı. 29 Ekim’de Gökdere Meydanı’ndan mehter takımı öncülüğünde düzenlenecek geleneksel kortej yürüyüşü ile başlayacak etkinlikler, Yıldırım Belediyesi Bayrak Alanı’nda devam edecek. Yıldırımlı kadınların ördüğü 600 metrekarelik dev Türk bayrağı, alandaki binanın çatısından sarkıtılacak. Ardından Manga ve Merve Özbey konserleri ile Cumhuriyet coşkusu yaşanacak.

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95. yıl dönümünde de yine bir rekora imza atacağız. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, genciyle, yaşlısıyla, erkeğiyle, kadınıyla, tüm unsurlarıyla vatanımızı savunan ve kurtuluşa yürüyen bu milletin şanlı bayrağını, 1923 kadınımızın ilmek ilmek örmesiyle ortaya çıkararak rekora imza atacağız" dedi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
29 Ekim cumhuriyet bayramı

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