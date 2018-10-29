"Cumhuriyet, milli iradenin üstünlüğü demektir"

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, "Cumhuriyet demek, milli iradenin üstünlüğü demektir. Bu noktadan hareketle adım attığımız Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile hem tarihten getirdiğimiz anlayışımızı hem de 95 yıl önce büyük fedakarlıkla kurmuş olduğumuz güzel cumhuriyetimizi geleceğe taşımaya kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Soylu, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" dolayısıyla yayımladığı mesajda, "2 bin 222 yıllık Türk devlet geleneğimizin, tıpkı öncekilerde olduğu gibi şanla, şerefle, şehit ve gazilerimizin fedakarlıklarıyla kurulmuş son halkası olan güzel cumhuriyetimizin 95'inci yıl dönümünü idrak etmenin sevinç ve heyecanı içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Türk milletinin iki bin yılı aşan serüvenin her anında insanlık için yüz akı olduğunu, merhamet, adalet ve insan onuruna ait bir iddia ortaya koyduğunu vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"Orta Asya'dan Anadolu'ya göç ettik ancak hiçbir zaman mazlumun yanından zalimin yanına göç etmedik. Balkanlar'dan Kuzey Afrika’ya, Arabistan'a ayak bastık ama hiçbir zaman sömürüye, gözyaşına, yıkıma adım atmadık. İşte bu asil anlayışın evlatları, dünyadaki haksızlığa, sömürüye ve varlığına yönelmiş küresel bir saldırıya karşı korkmadan, değerlerini yitirmeden büyük bir direniş ortaya koymuşlar ve 29 Ekim 1923'te cumhuriyetimizi ilan ederek, ebedi istikametimizi belirlemişlerdir. O gün, karanlık emellerini gerçekleştiremeyip hüsrana uğrayanlar, sonraki 95 yıl içinde bizi darbelerle, terörle yıldırmaya, bin yıllık kardeşliğimizi bozmaya, hatta bir gece devletimizi ele geçirmeye çalıştılar. Ancak aziz milletimiz o yüksek ruhuyla bütün bunları elinin tersiyle itmiş, 15 Temmuz’da meydanlarda, terörle mücadelede dağlarda, bu karanlık zihniyete kendi iradesiyle gereken cevabı vermiştir. Yaşadıklarımız ne olursa olsun, çizgimiz değişmemiştir."