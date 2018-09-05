Cumhuriyet muhabiri Pelin Ünker hakim karşısına çıkıyor

Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Pelin Ünker, "Paradise Papers” (Cennet Belgeleri) haberiyle eski Başbakan Binali Yıldırım ve oğullarına "iftira etmek” suçlamasıyla karşı karşıya.

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) medya ortağı olan Cumhuriyet gazetesi, Süddeutsche Zeitung gazetesi tarafından elde edilen "Cennet Belgeleri”ni dünya çapındaki diğer medya kurumları ile eş zamanlı olarak yayımlamasının ardından mahkemelik olmuştu. Eski Başbakan Binali Yıldırım ve oğulları, Ünker ile Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Erinç'e 500 bin liralık tazminat davası açtı. 6 Eylül'de görülecek ikinci duruşma öncesi DW Türkçe'ye konuşan Ünker, Türkiye'de devlet yetkilileri hakkında haber yapan gazetecilere dava açılmamasının neredeyse imkansız olduğu kanaatinde.

"Hangi haber olursa olsun ‘iftira' deniyor”

Türkiye'de kamu yararına bakış açısının farklı olduğunu dile getiren Ünker, "Dünyada haberlerin etkisiyle politikacılar istifa edip politikalar sorgulanırken Türkiye'de tam tersi bir durum söz konusu. Hangi haber olursa olsun ‘iftira' deniyor ve üstü kapatılıyor” diyor. Dünyanın en zengin iş insanlarının Malta'daki off-shore hesaplarına ilişkin bilgileri açığa çıkaran "Paradise Papers” haberlerinde, Binali Yıldırım'ın oğulları Erkam ve Bülent Yıldırım'a ait şirketler olduğu ortaya çıkmıştı.