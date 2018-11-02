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Cumhuriyet Parkı ilk gün 10 binden fazla kişiyi ağırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 15:21 | Son Güncelleme

Maltepe Belediyesi tarafından Cumhuriyet’in 95.

Cumhuriyet Parkı ilk gün 10 binden fazla kişiyi ağırladı

İSTANBUL, (DHA) - Maltepe Belediyesi tarafından Cumhuriyet’in 95. yılı hediyesi olarak açılan Cumhuriyet Parkı, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Parkı açıldığı gün, 10 binden fazla kişi ziyaret etti.

Cevizli Mahallesi Tugayyolu Caddesi’nde, 44 dönümlük arazide Anadolu Yakası’nın en büyük bölge parklarından biri olma özelliği taşıyan Cumhuriyet Parkı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda muhteşem bir etkinlikle açıldı. Açılışın yapıldığı gün parkı, 10 binden fazla kişi ziyaret etti. Kimi çocuğuyla, kimi eşiyle, kimileri de arkadaşları ve komşularıyla parka koşarken, vatandaşların memnuniyeti ise gözlerinden okundu.

“BETONLAŞMAYA KARŞI BÜYÜK ADIM”

Güneşli günlerin tadını Cumhuriyet Parkı’nda çıkaran vatandaşlar, parktan büyük keyif aldıklarını ifade ederken bir vatandaş, “Son dönemlerde kentler ciddi anlamda betonlaşmaya terk edilmişti. Böyle bir ortamda gerçekten çok büyük ve güzel bir adım. Bizlerin böylesi parklara ve yeşil alanlara ihtiyacımız var. Cumhuriyetimizin doğum gününde böyle bir parkın açılması gerçekten çok anlamlıydı. Ali Başkan’a teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Parkın yapım aşamasını başından sonuna kadar takip ettiğini ifade eden başka bir vatandaş da, “Bu bölge gerçekten çok kötü bir bölgeydi. Biz burada büyük bir gölet ve yeşil alan olmasını hep istedik. Tüm çalışmaları başından sonuna kadar takip ettim. İstediğimiz görüntünün ortaya çıkması bizim için büyük bir keyif. Maltepe Belediyesi her zaman en iyisini yapmak için çalışıyor. Bu park için de aynı şey geçerli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

15 yıldır Maltepe’de yaşadığını belirten genç bir öğrenci ise; “İlk defa böylesi bir park çalışması ile karşılaştım. Çok güzel, Maltepe için büyük kazanım. Biz gençlerin böyle rahat nefes alabileceğimiz alanlara ihtiyacı var. Ayrıca parkın 29 Ekim’de açılması ve adının Cumhuriyet olması çok doğru oldu”sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

CUMHURİYET PARKI’NDA ENGELLİLER DE UNUTULMADI

Anadolu Yakası’nın en büyük bölge parklarından biri olarak nitelendirilen parkın yüzde 65 gibi büyük bir bölümü, sosyal donatı alanı olarak, halkın kullanımı için düzenlendi. Proje ile Maltepe; güvenli büyük bir parka, yürüyüş parkurlarına ve yapay bir gölete kavuştu.

Parkta, 4 bin 500 metrekare yapay gölet, etrafında 2 adet seyir terası, etkinlikler için 500 kişilik anfi tiyatro, bebek bakım odaları, engelli lavaboları, 400 metrekare çocuk oyun grubu ve 900 metrekarelik koşu parkuru bulunuyor.

Parkta büyük bir keyifle vakit geçiren engelli bir vatandaş da, “Her şey tüm detaylarına kadar düşünülmüş. Ben tekerleklik sandalyem ile bu parka rahatlıkla ve özgürce girip gezebiliyorum. Burası sanki benim için yapılmış. Sanki bana ait. Çok güzel olmuş Gerçekten emek veren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Cumhuriyet Parkı ilk gün 10 binden fazla kişiyi ağırladıCumhuriyet Parkı ilk gün 10 binden fazla kişiyi ağırladıCumhuriyet Parkı ilk gün 10 binden fazla kişiyi ağırladıCumhuriyet Parkı ilk gün 10 binden fazla kişiyi ağırladı

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