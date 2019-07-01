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Cumhuriyet savcısı düğün için geldiği Kocaeli'de vefat etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 20:48 | Son Güncelleme

Cumhuriyet savcısı düğün için geldiği Kocaeli'de vefat etti

KOCAELİ (AA) - Antalya Cumhuriyet Savcısı Hasan Epik, yeğeninin düğünü için geldiği Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Antalya Adliyesinde görev yapan savcı Epik (53), ablasının kızının düğününe katılmak için Gebze ilçesine geldi.

Ablasının evinde kalan Epik, sabaha karşı geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Epik'in cenazesi, 2005-2014 yıllarında görev yaptığı Gebze Adliyesi önünde helallik alınmasının ardından memleketi Malatya'ya gönderildi.

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Hasan Epik

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