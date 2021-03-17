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Cumhuriyet savcısı ‘kamu görevlisine hakaretten’ açığa alındı

17.03.2021 13:06 | Son Güncelleme:
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Cumhuriyet savcısı ‘kamu görevlisine hakaretten’ açığa alındı

Samsun’da görev yapan bir cumhuriyet savcısı ‘kamu görevlisine hakaretten’ HSK tarafından açığa alındı ve hakkında dava açıldı.Edinilen bilgilere göre, bir sosyal medya platformunda açtığı sahte hesap üzerinden bazı bakanlara hakaretlerde bulunduğu iddia edilen kişinin Samsun Cumhuriyet Savcısı Ö.M.G.

Samsun’da görev yapan bir cumhuriyet savcısı ‘kamu görevlisine hakaretten’ HSK tarafından açığa alındı ve hakkında dava açıldı.
Edinilen bilgilere göre, bir sosyal medya platformunda açtığı sahte hesap üzerinden bazı bakanlara hakaretlerde bulunduğu iddia edilen kişinin Samsun Cumhuriyet Savcısı Ö.M.G. olduğu belirlendi.
Hesapla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Yapılan teknik incelemeler sonucunda, @HOHMUSTESARI rumuzlu hesabı Cumhuriyet Savcısı Ö.M.G.’nin kullandığı tespit edildi. Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından açığa alınan savcı hakkında soruşturma izni de verildi. Savcı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma dosyası yetkisizlik kararıyla Samsun’a gönderildi.

Berat Albayrak’a hakaret iddiası
Şüpheli savcının eski Hazine ve Maliye Bakan Berat Albayrak’a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında şikayet olduğu, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianamesinin hazırlanıp ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan ağır ceza mahkemesinde dava açıldığı öğrenildi.

Cumhuriyet savcısı ‘kamu görevlisine hakaretten’ açığa alındı

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