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  4. Cumhuriyet savcısı, meslektaşına kabusu yaşattı! Sosyal medyadan ulaştı, kapısına dayandı... "Karımdan boşanmadan seninle de olurum"

Cumhuriyet savcısı, meslektaşına kabusu yaşattı! Sosyal medyadan ulaştı, kapısına dayandı... "Karımdan boşanmadan seninle de olurum"

22.11.2022 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da görevli Cumhuriyet Savcısı A.K., sosyal medya üzerinden ulaştığı kadın savcı Ş.A.'ya defalarca aşk mesajları attı. Beklediği yanıtları alamayınca ise kadın savcının görev yaptığı Konya'ya gitti. Bir şekilde evini öğrenen A.K., Ş.A.'nın kapısına dayanıp zorla içeri girdi. Kadın savcıya dehşeti yaşatan A.K., karısından boşanmadan onunla da olacağını söyledi. Ş.A.'nın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet savcısı, meslektaşına kabusu yaşattı! Sosyal medyadan ulaştı, kapısına dayandı... "Karımdan boşanmadan seninle de olurum"

Konya'da görev yapan kadın savcı Ş.A.'nın hayatı, kendisine sosyal medya üzerinden ulaşmaya çalışan Cumhuriyet Savcısı A.K. yüzünden kabusa döndü. Kadın savcıya mesajlar atan A.K., karşılık alamayınca Konya'ya giderek Ş.A.'yı buldu. Kadın savcının evine kadar giren A.K., istenmediğine bir türlü inanmak istemedi ve aynı anda hem eşiyle hem de onunla olabileceğini söyledi...

MESAJLARI ÖNEMSEMEDİ

Antalya Manavgat'ta görevli Cumhuriyet Savcısı A.K., sosyal medyada sahte hesaplar açarak Konya Beyşehir'de görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ş.A.'ya aşk mesajları attı. Ancak Ş.A. önemsiz klasörüne düşen bu mesajlarla ilgilenmedi.

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KAPISINA DAYANDI! "SENİ İSTİYORUM"

Sabah'ta yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde erken saatte eşinin aracıyla Manavgat'tan Beyşehir'e giden A.K., Ş.A.'nın apartmanına girdi. Burada Ş.A.'nın komşusu M.D.'ye kendini polis olarak tanıtan A.K., belge imzalatacağını söyleyerek kadın savcının dairesini öğrenip zile bastı. Ş.A.'nın kapıyı açmasıyla içeri dalan A.K. "Seni istiyorum, sen çok güzelsin" dedi. Ş.A. "Ben seni görmedim bile ne istiyorsun" dedi. Evinden çıkmasını istemesi üzerine A.K, "Hayır konuşacağız, seni istiyorum. Sonuçta ben de savcıyım. Sana çok ulaşmaya çalıştım. Hafta sonları Konya'ya gidiyorsun. O yüzden hafta sonu gelmedim" diye karşılık verdi.

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EVİNE GİRDİ, KOLUNDAN TUTUP SÜRÜKLEDİ

Kadın savcıyı kolundan sürükleyip oturma odasına götüren A.K., "Neden başını örttün, sen çok güzelsin" diyerek üzerine yürümeye başladı. Ş.A. "Beni bırak, istemiyorum" diyerek itti. A.K., "Nasıl yani beni istemiyor musun, benimle oynadın mı? O zaman benimle neden konuştun?" dedi. Ş.A. da "Ne oynaması, ne konuşması yalvarırım, git" yanıtını verdi.

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"KARIMDAN BOŞANMADAN SENİNLE DE OLURUM"

Reddedildiğine ikna olmayan A.K. "İnanmıyorum sana, beni istemediğine yemin et" deyip Kuran'a el basmasını istedi. A.K'nin bir an evvel gitmesi için defalarca Kur'an'a el basan kadın savcı Ş.A., "Kimseye bir şey söylemem, mesaiye gelmediğim fark edilir, lütfen bırak beni" dedi. "Beni istemiyor musun?" diye tekrar soran A.K., yine olumsuz yanıt alınca "Ben zaten karımı seviyorum, karımdan boşanmadan seninle de olurum diye düşünmüştüm. Hakkını helal et" diyerek evden çıktı. Yaşanan garip olay sonrası Cumhuriyet Savcısı kadın, meslektaşından şikâyetçi oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada Ş.A. ile aynı apartmanda yaşayan M.D., A.K.'yi teşhis etti. Soruşturma dosyası A.K'nin Antalya'da görevli olması nedeniyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Savcı saplantı

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