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Cumhuriyet tarihi rekoru! İstanbul'da tam 2 milyon adet ilaç ele geçirildi

12.06.2021 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul narkotik polisi, 3 ilçede gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda uyuşturucu ve uyarıcı madde özelliği bulunan yaklaşık 2 milyon adet tablet halinde ilaç ele geçirdi. Cumhuriyet tarihinde rekor sayıda ilacın ele geçirildiği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet tarihi rekoru! İstanbul'da tam 2 milyon adet ilaç ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” konusu ile ilgili Esenler, Sancaktepe ve Kartal ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

2 MİLYON ADET İLAÇ ELE GEÇİRİLDİ

Aralarında 3 eczane deposunun da bulunduğu 9 adrese düzenlediği operasyonda, kaçak veya sahte olduğu değerlendirilen uyuşturucu ve uyarıcı madde özelliği bulunan yaklaşık 2 milyon adet tablet halinde ilaç yakalandı. Ayrıca uyuşturucu madde imal ve ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 102 bin 100 TL para, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 5 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA-DHA

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Sancaktepe İstanbul Esenler

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