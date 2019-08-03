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Cumhuriyet tarihinde ilk defa Süryani kilisesi inşa ediliyor

03.08.2019 16:26 | Son Güncelleme

İstanbul Süryani Kadim Vakfı Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nin temeli bugün atıldı. Yeşilköy'de Süryani cemaatinin bağışlarıyla 2 yıl içinde tamamlanması planlanan kilise Cumhuriyet döneminde sıfırdan inşa edilmiş ilk Süryani kilisesi olacak.

Cumhuriyet tarihinde ilk defa Süryani kilisesi inşa ediliyor

İstanbul Süryani Kadim Vakfı Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nin temeli bugün atıldı.

Yeşilköy'deki temel atma törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Süryani cemaatinin cömert katkılarıyla kısa sürede inşaatının tamamlanacağına inandığım bu kiliseyi İstanbul'umuz için de yeni bir zenginlik olarak görüyorum" dedi.

Süryani cemaatinin bağışlarıyla 2 yıl içinde tamamlanması planlanan kilise Cumhuriyet döneminde sıfırdan inşa edilmiş ilk Süryani kilisesi olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada Türkiye'nin "aralarında Süryani ve Ezidilerin de bulunduğu 4 milyona yakın kişinin misafir edildiğini" söyledi ve kültürel çeşitliliğin önemine dikkat çekti:

"Bu coğrafyayı yaklaşık bin yıldır, İstanbul'u da 566 yıldır yöneten bir milletiz. Bu uzun tarih boyunca coğrafyamız hep dini, etnik, kültürel çeşitliliğin, çok renkliliğin, en önemlisi de insanlık vicdanının merkezi olmuştur. İspanya'dan Kafkasya'ya, Doğu Avrupa'dan Kuzey Afrika'ya kadar her yerden bu topraklara gelen tüm mazlumlar, tüm mağdurlar için kapılarımız da kalbimiz de sonuna kadar açık olmuştur."

Bugün İstanbul'da 18 bin Süryani'nin yaşadığı tahmin ediliyor.

Süryaniler en yoğun olarak Yeşilköy'de bulunuyor.

Kiliseyle ilgili özellikler

Beyoğlu Süryani Kadim Meryemana Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sait Susin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda bize çok desteği oldu. Temel atma töreninde bizi onurlandırdıklarında mutluluğumuz bir kat daha artacak. Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi, kadim kiliselere ait Cumhuriyet tarihinde yapılan ilk kilise olacak" ifadelerini kullandı.

Yeşilköy'deki mezarlığn boş bölümünde yapılacak kilise için, bölgede kayıp mezar olup olmadığı da araştırılmıştı.

Agos gazetesi, kilisenin inşaatının dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun talimatıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Yeşilköy'de bir araziyi Süryanilere tahsis etmesiyle başladığını aktarıyor.

Ancak tahsis edilen arazinin eski Katolik Mezarlığı olması, üzerine Ortodoks Kilisesi yapma planı nedeniyle tartışmalara yol açmıştı.

İstanbul Süryani Kadim Vakfı kilise inşaatı için başvuru yapıp İstanbul Koruma Kurulu'ndan gerekli inşaat iznini alsa da Yeşilköy Katolik Vakfı'nın itirazıyla karşılaştı.

Vakıf, arazi tahsisine itiraz ederek işlemin iptal edilmesini ve tedbir kararı getirilmesini talep etti.

Bunun üzerine Süryani toplumu yoğun bir diplomasi trafiğine başladı. Konu Vatikan'a Papa Francesco'ya kadar taşındı. Görüşme trafiğinin ardından verdi. Katolik Vakfı, arazi üzerindeki tedbir kararını kaldırttı.

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