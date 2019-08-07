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Cumhuriyet tarihinde ilk olacak bir sergi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 12:14 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Temsilcisi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde Ebru ve Savat eğitmeni İbrahim Sami Özen ve öğrencileri Cumhuriyet tarihinde bir ilk olacak sergiyi Düzce Belediyesi Sergi Salonunda hizmete açtı.Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıllarda Somut Olmayan Kültürel Miras Temsilciliği görevini alan Düzceli İbrahim Sami Özen, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde Ebru ve Savat eğitimleri ile 11 yılda Cumhuriyet tarihinde ilk olacak bir sergi hazırladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Temsilcisi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde Ebru ve Savat eğitmeni İbrahim Sami Özen ve öğrencileri Cumhuriyet tarihinde bir ilk olacak sergiyi Düzce Belediyesi Sergi Salonunda hizmete açtı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıllarda Somut Olmayan Kültürel Miras Temsilciliği görevini alan Düzceli İbrahim Sami Özen, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde Ebru ve Savat eğitimleri ile 11 yılda Cumhuriyet tarihinde ilk olacak bir sergi hazırladı. Ebru sanatını farklı bir şekilde işleyen Özen ve öğrencileri, Ebru kağıtlarını Dut dalından, Isırgan otundan ve Pamuktan yaparken, boyaları ise dağlardan toplanan topraklardan ve kayalardan yaptı. 11 yılda hazırlanan sergi Düzce Belediyesi Sergi salonunda vatandaşların beğenisine sunuldu.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Temsilcisi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde Ebru ve Savat eğitmeni İbrahim Sami Özen “Yaklaşık 11 yıldan beri çalışan talebelerin toplu olarak açtıkları bir sergi. Ama sergimiz özel bir sergi. Özel olmasında ki en büyük etkende burada görülen eserlerin tamamının baştan sona elde imal edilmesi. Bundan yüzyıllarca önce ecdadımız nasıl çalıştıysa o yöntemler ile çalışıldı. Kağıtları dut dalından ısırgan otundan pamuktan kağıtları yeniden imal ettiler. Dağlardan toplamış oldukları topraklardan kayalardan boya yapıp boyalarını kendileri imal ettiler. Yani A’sından Z’sine çerçeveleri hariç eserlerin tamamı ecdadımızın yaptığı usuller ile elde imal edilerek yapıldı. Buda cumhuriyet tarihinde bir ilk olarak açılmış bir sergi” diye konuştu.

Dut dalından kağıt, topraktan boya
5 yıldır Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Temsilcisi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde Ebru ve Savat eğitmeni İbrahim Sami Özen’den eğitimler alan ve Halk Eğitim Merkezi’nde kurslar veren Gülcan Aydın ise dut dalından kağıt, topraklardan boya yaptıklarını uzun bir süre bu sergi için hazırlandıklarını ve serginin Türkiye’de bir ilk olduğunu söyledi. Aydın şöyle devam etti, “Bizim bugün açılışını yaptığımız serginin aslında çok farklı bir anlamı var. Ebru sanatına biz çok farklı bir açıdan baktık. Sergimizin adını da Gelecekten Geçmişe Bakış olarak koyduk. Gelecekten geçmişe bakıştaki maksadımız ecdadımızın yaptığı kendi elinde ürettiği malzemeleri kaybolan bu ilimleri bilgileri yeniden canlandırarak biz aslında bu eserleri ürettik. Ben daha önceden zaten icazet almıştım. Bu kurstan 12 arkadaşımız icazet aldılar. Bu sergi aslında Türkiye çapında bir ilki temsil ediyor. Uzun zamandır yapılan bir ilki temsil ediyor. Arkadaşlarımın tamamı kağıtlarını dut keten pamuk gibi malzemelerinden ellerinde yoğurarak yaptılar. Boyalarını Düzce üzerinden ve çevre illerden biz toplayarak kendimiz elimizde ezdik. Kendimiz elimizde boya haline getirdik. Kendileri renklendirdikleri murakkaları hazırladılar. Bunun üzerine eserlerini yapıştırdılar. Çok uzun bir emek Çok ciddi bir alın terinin ürünü aslında bu sergi. O yüzden aslında Türkiye’de bir ilki temsil ediyor bu sergi. Ben arkadaşlarıma şimdiden tebrik ediyorum.”
Sergi Düzce Belediyesi Sergiyi Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin ve sanatseverler gezdi. Sergi 9 Ağustos tarihine kadar vatandaşların beğenisinde olacak.

Cumhuriyet tarihinde ilk olacak bir sergi

Cumhuriyet tarihinde ilk olacak bir sergi

Cumhuriyet tarihinde ilk olacak bir sergi

Cumhuriyet tarihinde ilk olacak bir sergi

Cumhuriyet tarihinde ilk olacak bir sergi

Cumhuriyet tarihinde ilk olacak bir sergi

Cumhuriyet tarihinde ilk olacak bir sergi

Cumhuriyet tarihinde ilk olacak bir sergi

Cumhuriyet tarihinde ilk olacak bir sergi

Cumhuriyet tarihinde ilk olacak bir sergi

Cumhuriyet tarihinde ilk olacak bir sergi

Cumhuriyet tarihinde ilk olacak bir sergi

Cumhuriyet tarihinde ilk olacak bir sergi
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