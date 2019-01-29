Cumhuriyet tarihine geçen Erzurum’daki uyuşturucu operasyonunun detayları ortaya çıktı

Erzurum polisinin ele geçirdiği ve Cumhuriyet tarihinde en yüklü miktarda ele geçirilen 1 ton 535 kilogram uyuşturucu operasyonunun detayları ortaya çıktı. Uyuşturucu tacirlerinin sınırdan kolay geçirmek için eroini taş şekline getirdikleri belirlendi.

Cumhuriyet Savcısı Melih Yıldırım koordinesinde Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen 23 Ocak’ta Erzurum - Erzincan kara yolu üzerindeki polis uygulama noktasında bir tırı durdurdu. İstanbul’a seyir halinde olan mermer yüklü tırda uyuşturucu madde olabileceği ihtimali üzerine adli arama ve el koyma kararı alındı. Polis ekiplerinin yaptıkları aramada tırda 17 çuval dolusu 25 bin 834 taş parçası halinde 1 ton 535 kilo eroin ele geçirildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Melih Yıldırım ve Narkotik ekipleri, tır şoförünü hiç yakalanmamış gibi yaparak İstanbul’a gönderme kararı aldı. Polisler eşliğinde tır şoförü, İstanbul’a gönderildi ve alıcı konumundaki kişilere kadar ulaşıldı. Film gibi operasyonda, Türkiye’deki ilk 50’de yer alan uyuşturucu baronuna ulaşıldı. Titiz ve başarılı bir operasyonla uyuşturucu baronu İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Almanya’ya kaçarken yakalandı. Uyuşturucu baronu ile bağlantılı olan toplam 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişi ile tır şoförü uçakla Erzurum’a getirildi.