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Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı başladı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2019 12:03 | Son Güncelleme

SAT VE SAS'LARDAN 'ÇIKARMA HAREKATI' Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca cumhuriyet tarihinde ilk kez 103 gemi ile 27 Şubat ile 8 Mart günleri arasında Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de eş zamanlı gerçekleştirilecek 'Mavi Vatan- 2019 Tatbikatı' başladı.

SAT VE SAS'LARDAN 'ÇIKARMA HAREKATI' Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca cumhuriyet tarihinde ilk kez 103 gemi ile 27 Şubat ile 8 Mart günleri arasında Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de eş zamanlı gerçekleştirilecek 'Mavi Vatan- 2019 Tatbikatı' başladı. Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki Donanma Komutanlığı Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı Poyraz Limanı'ndan tatbikat çerçevesinde; 4 fırkateyn, 1 korvet, 5 hücumbot sabah erken saatlerde Kuzey Ege'ye doğru çıkarıldı. Tatbikatta Deniz Kuvvetleri'nin seçkin birlikleri SAT ve SAS'lar ile deniz piyadeleri de 'çıkarma harekatı' düzenleyecek. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca tam savaş kapasitesi ve tüm vurucu güç ile 3 denizde birden tatbikata başlandı. Cumhuriyet tarihinin şimdiye kadarki en büyük deniz tatbikatı olan faaliyet, 8 Mart'a kadar sürecek. 'Mavi Vatan Tatbikatı', Deniz Harp Merkezi Komutanlığı'nda kurulan 165 kişilik tatbikat kontrol merkezi tarafından sevk ve idare edilecek. Tatbikatta dünyanın gelişmiş deniz kuvvetlerinde bile nadir görülen deniz karakol uçağı ve deniz helikopteri kullanılacak. Bu çerçevede; tatbikatta 13 fırkateyn, 9 korvet, 16 hücumbot, 7 denizaltı, 7 mayın avlama gemisi, 17 yardımcı sınıf gemi, 14 karakol gemisi, 22 çıkarma gemisi, 1 eğitim gemisi olmak üzere toplam 103 gemi ile insansız hava araçları, Kara Kuvvetler Komutanlığı'nın taarruz helikopterleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan taktik hava gayreti, havadan ihbar kontrol uçağı, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan ise Sahil Güvenlik gemi ve botları kullanılacak. Tatbikata SAT ve SAS görev timleri ile amfibi ekibi de katılacak. GEMİLER POYRAZ LİMANI'NDAN KALKTI Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki Donanma Komutanlığı Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı Poyraz Limanı'ndan 'Mavi Vatan Tatbikatı' çerçevesinde; 4 fırkateyn, 1 korvet ile 5 hücumbot sabah erken saatlerde Kuzey Ege'ye doğru çıktı. Tatbikatta Deniz Kuvvetleri'nin seçkin birlikleri SAT ve SAS'lar ile deniz piyadeleri de 'çıkarma harekatı' düzenleyecek. Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, 'TCG Kemal Reis Firkateyni'nden tatbikatı yönetecek. SENORYA GEREĞİ DÜŞMANLAR BİRLİKLERİ TESLİM ALACAK Tatbikat çerçevesinde, senaryo gereği gemilerin seyri sırasında düşman, kara birliklerini teslim alacak. Tatbikatta, deniz kuvvetlerinin envanterine katılan insansız hava aracı 'Bayraktar' da kullanılacak. Deniz, hava ve kara güçlerinin koordinasyonu, ortak harekat yetenekleri denenecek. Tatbikat arasında temel deniz harekat bilgilerine yönelik su üstü harbi, hava savunma harbi, denizaltı savunma harbi, mayın harbi, elektronik harp ve denizde denetim harekatını içeren harekata hazırlık eğitimleri verilecek. Ayrıca yüksek süratli gelişmiş insansız su üstü hava hedeflerine fiili silah atışları, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan taktik hava gayreti, havadan ihbar ve kontrol uçağı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan taarruz ve genel maksat helikopterlerinin kullanımıyla ortak eğitimler de verilecek. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kıyı birliklerince ise görev fonksiyonlarına yönelik eğitimler gerçekleştirilecek. Bugünkü seyirde çeşitli tatbikatlar düzenlenecek, yarın da fiili atışlar yapılacak. Ergün AYAZ/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)

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