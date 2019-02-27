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Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı başladı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 19:46 | Son Güncelleme

TATBİKAT TOP ATIŞLARIYLA DEVAM ETTİ Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de aynı anda gerçekleştirilen, Cumhuriyet tarihinin denizdeki en büyük tatbikatı olan Mavi Vatan 2019'un öğleden sonraki bölümünde Doğu Akdeniz'de top atışları yapıldı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı başladı (2)

TATBİKAT TOP ATIŞLARIYLA DEVAM ETTİ
Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de aynı anda gerçekleştirilen, Cumhuriyet tarihinin denizdeki en büyük tatbikatı olan Mavi Vatan 2019'un öğleden sonraki bölümünde Doğu Akdeniz'de top atışları yapıldı. Saatte 720 kilometre hıza ulaşan ve havada 45 dakika kalabilen ŞİMŞEK-1 yüksek hızlı hedef uçak sistemi, fırkateynden havalandı. İnsansız yüksek süratli hava hedefi olan ŞİMŞEK-1 tarafından senaryo gereği belirlenen terör unsuru denizaltılar hava savunma güdümlü mermi ve toplarla vuruldu. Ardından Dalaman'dan kalkan Kara Kuvvetleri'ne ait askeri helikopterler konuşlanma yapmak üzere fırkateynlere iniş yaptı. Fırkateynler ayrıca Manş uçağının çektiği hedefi tam isabetle vurdu. Hava saldırılarına karşı başarılı atışlar gerçekleştiren Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'na bağlı fırkateynler göz doldurdu.
Tatbikatta bu sene 30 Ağustos'ta mezun olarak bahriyeli teğmen olacak Deniz Harp Okulu son sınıf öğrencileri, teorik bilgilerini kullanarak donanma stajlarını Mavi Vatan -2019 Tatbikatı'nda komutanlarının nezaretinde uyguladı.
Tatbikatın gece bölümünde ise su üstü top atışları yapılacak.

Mehmet CANDAN - Kadir ÖZEN / MUĞLA (DHA)

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Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı başladı (2)Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı başladı (2)Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı başladı (2)Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı başladı (2)

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