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Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı başladı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2019 11:14 | Son Güncelleme

TERÖR SALDIRILARINA KARŞI TATBİKAT Cumhuriyet tarihinde ilk kez Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de aynı anda gerçekleştirilen 'Mavi Vatan- 2019 Tatbikatı' kapsamında, senaryo gereği savaş gemileri, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı Poyraz Limanı'ndan ayrıldıktan sonra 2 terörist botu, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun da bulunduğu 'TCG Kemal Reis'e doğru yaklaştı.

TERÖR SALDIRILARINA KARŞI TATBİKAT
Cumhuriyet tarihinde ilk kez Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de aynı anda gerçekleştirilen 'Mavi Vatan- 2019 Tatbikatı' kapsamında, senaryo gereği savaş gemileri, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı Poyraz Limanı'ndan ayrıldıktan sonra 2 terörist botu, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun da bulunduğu 'TCG Kemal Reis'e doğru yaklaştı. Anonslarla uyarılar yapılırken, botlar, gemi çevresinde dolaştı. Teröristlerin bulunduğu botlar, daha sonra 'TCG Oruçreis' gemisine yaklaştı. 'Oruçreis'ten de anonslarla botların gemiye yaklaşmaması için sözlü uyarılar yapıldı. Teröristler, botlarla yaklaşmaya devam edince önce gemiden makineli tüfeklerle uyarı ateşi açıldı ardından toplarla atış yapılarak, botlar imha edildi.
Senaryo gereği daha sonra Körfez ilçesi açıklarında, içinde teröristlerin bulunduğu 'A-B 212' tipi helikopter yaklaştı. Helikoptere de uyarı anonsları yapıldı. 'TCG Oruçreis' çevresinde dönmeye devam eden helikopter, 25 milimetre top atışıyla imha edildi.
GEMİLER MAYINLI ALANDAN GEÇTİ
Gemiler, daha sonra Karamürsel açıklarında, mayınlarla döşenmiş alandan tarama yaparak ve hız düşürerek geçti. 'TCG Oruçreis' ve 'TCG Barbaros' gemileriyle 'TCG Kemalreis'te bulunan Donanma Komutanı Koramiral Ercümet Tatlıoğlu selamlandı.

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