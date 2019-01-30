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Cumhuriyet tarihinin en büyük eroin operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 09:56 | Son Güncelleme

Erzurum'da, Cumhuriyet tarihinin "tek operasyonda ele geçirilen en büyük eroin miktarı" olan 1 ton 535 kilogram eroinin ele geçirilmesine ilişkin yakalanan ve uyuşturucu şebekesi elebaşı olduğu öne sürülen zanlı adliyeye sevk edildi

Erzurum'da, Cumhuriyet tarihinde "tek operasyonda yakalanan en büyük eroin miktarı" olan 1 ton 535 kilogram eroinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan ve uyuşturucu şebekesi elebaşı olduğu iddia edilen şüpheli adliyeye getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucu 24 Ocak'ta Erzurum-Erzincan kara yolu üzerindeki Aşkale Polis Uygulama Noktası'nda durdurulan Ş.D. idaresindeki tırda ele geçirilen 1 ton 535 kilogram eroine ilişkin gözaltına alınan, şebeke elebaşı M.Z.F'nin polisteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zırhlı araçlı polislerin güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen şüpheli, savcılık sorgusuna alındı.

- Olayın geçmişi

Erzurum'da, 24 Ocak tarihinde, İran'dan yola çıkıp Gürbulak Sınır Kapısı'ndan yurda girerek İstanbul istikametine giden Ş.D. idaresindeki tır, polislerce Erzurum-Erzincan kara yolunun Aşkale Polis Uygulama Noktası'nda durdurulmuştu.

Tırın dorsesinde bulunan 17 çuval içerisinde, mimaride ve demir yapımında kullanılan mermer taşlar arasına saklanan 1 ton 535 kilogram eroin ele geçirilmişti. Tır sürücüsü Ş.D. gözaltına alınmıştı.

Yakalanan uyuşturucuyu tırdan indirip bir kamyona yükleyerek emniyete götüren polis ekipleri, şebekenin diğer mensuplarını yakalamak için de operasyona devam etmişti.

Ekipler, operasyon kapsamında söz konusu tırı İstanbul'a buluşma noktasına götürmüştü.

İstanbul'da, uyuşturucuyu teslim alacaklarını düşünerek buluşma noktasına gelen organizatörler S.Ö. ve H.K. ile Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan Almanya'ya kaçmak isteyen şebeke elebaşı M.Z.F. de gözaltına alınmıştı.

Erzurum polisinin oluşturduğu özel ekip ve İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü timlerince yakalanan 3 zanlı da İçişleri Bakanlığınca tahsis edilen özel jetle Erzurum'a getirilmişti.

Polisteki işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen organizatörler S.Ö. ve H.K ile tır şoförü Ş.D. nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan tutuklanmıştı.

Zanlılardan S.Ö'nün aracındaki aramalarda da suç geliri olduğu değerlendirilen 27 bin 800 dolar ve 100 avro ele geçirilmişti.

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