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Cumhuriyet tarihinin en büyük eroin operasyonunda 2 tutuklama daha

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 17:37 | Son Güncelleme

Erzurum'da, Cumhuriyet tarihinin "tek operasyonda ele geçirilen en büyük eroin miktarı" olan 1 ton 535 kilogram eroinin ele geçirildiği tırın gümrükten geçiş işlemlerini takip eden bir şirketin 2 ortağı ile bir çalışanı gözaltına alındı - Zanlılardan söz konusu şirketin 2 ortağı tutuklandı, bir çalışanı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Bu kişilerin tutuklanmasıyla operasyon kapsamında tutuklanan zanlı sayısı 6'ya yükseldi

Erzurum'da, Cumhuriyet tarihinde "tek operasyonda yakalanan en büyük eroin miktarı" olan 1 ton 535 kilogram eroinin ele geçirildiği tırın gümrükten geçiş işlemlerini takip eden bir şirketin 2 ortağı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucu 24 Ocak'ta Erzurum-Erzincan kara yolu üzerindeki Aşkale Polis Uygulama Noktası'nda durdurulan Ş.D. idaresindeki tırda ele geçirilen 1 ton 535 kilogram eroine ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında söz konusu tırın gümrükten geçiş işlemini takip eden bir şirketin 2 ortağı A.Ö. ve E.E. ile aynı şirketin çalışanı M.Ö, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde gözaltına alındı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen 3 zanlı, polisteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek geniş güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesine getirildi.

Cumhuriyet savcılığında ifadesi alınan zanlılardan A.Ö. ve E.E. sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı, şirket çalışanı M.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan 2 zanlı ise polislerce cezaevine götürüldü.

Zanlılar A.Ö. ile E.E'nin tutuklanmasıyla soruşturma çerçevesinde tutuklanan zanlı sayısı 6'ya yükseldi.

- Olayın geçmişi

Erzurum'da, 24 Ocak tarihinde, İran'dan yola çıkıp Gürbulak Sınır Kapısı'ndan yurda girerek İstanbul istikametine giden Ş.D. idaresindeki tır, polislerce Erzurum-Erzincan kara yolunun Aşkale Polis Uygulama Noktası'nda durdurulmuştu.

Tırın dorsesinde bulunan 17 çuval içerisinde, mimaride ve demir yapımında kullanılan mermer taşlar arasına saklanan 1 ton 535 kilogram eroin ele geçirilmişti. Tır sürücüsü Ş.D. gözaltına alınmıştı.

Yakalanan uyuşturucuyu tırdan indirip bir kamyona yükleyerek emniyete götüren polis ekipleri, şebekenin diğer mensuplarını yakalamak için operasyona devam etmişti.

Ekipler, operasyon kapsamında söz konusu tırı İstanbul'a buluşma noktasına götürmüştü.

İstanbul'da, uyuşturucuyu teslim alacaklarını düşünerek buluşma noktasına gelen organizatörler S.Ö. ve H.K. ile Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan Almanya'ya kaçmak isteyen şebeke elebaşı M.Z.F. de gözaltına alınmıştı.

Erzurum polisinin oluşturduğu özel ekip ve İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü timlerince yakalanan 3 zanlı da İçişleri Bakanlığınca tahsis edilen özel jetle Erzurum'a getirilmişti.

Polisteki işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen uyuşturucu şebekesi elebaşı M.Z.F, organizatörler S.Ö. ve H.K. ile tır şoförü Ş.D. nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan tutuklanmıştı.

Zanlılardan S.Ö'nün aracındaki aramalarda da suç geliri olduğu değerlendirilen 27 bin 800 dolar ve 100 avro ele geçirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum operasyon tutuklama uyuşturucu

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