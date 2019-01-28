HABER

Cumhuriyet tarihinin en büyük eroin operasyonunda tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2019 22:59 | Son Güncelleme

Erzurum'da, Cumhuriyet tarihinin "tek operasyonda ele geçirilen en büyük eroin miktarı" olan 1 ton 535 kilogram eroinin bulunduğu tırın şoförü tutuklandı - Operasyon kapsamında İstanbul'da yakalanıp Erzurum'a getirilen ve uyuşturucu şebekesinin elebaşı olduğu öne sürülen zanlı ile 2 organizatörün polisteki işlemleri sürüyor

Erzurum'da, Cumhuriyet tarihinde "tek operasyonda yakalanan en büyük eroin miktarı" olan 1 ton 535 kilogram eroinin ele geçirildiği tırın şoförü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, 24 Ocak'ta Erzurum-Erzincan kara yolu üzerindeki Aşkale Polis Uygulama Noktası'nda durdurulan tırda ele geçirilen 1 ton 535 kilogram eroine ilişkin yakalanan 4 zanlıdan, tır şoförü Ş.D'nin polisteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından, soruşturmanın yürütüldüğü Erzurum Cumhuriyet Savcılığına sevk edilen Ş.D, buradaki ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Hakimlikçe yeniden ifadesi alınan zanlı, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan tutuklandı.

Aynı operasyonda gözaltına alınan ve uyuşturucu şebekesinin elebaşı olduğu iddia edilen M.Z.F. ile organizatörler S.Ö. ve H.K'nin ise Erzurum İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

- Olayın geçmişi

Erzurum'da, 24 Ocak tarihinde, İran'dan yola çıkıp Gürbulak Sınır Kapısı'ndan yurda girerek İstanbul'a gitmek isteyen Ş.D. idaresindeki tır, polislerce Erzurum-Erzincan kara yolunun Aşkale Polis Uygulama Noktası'nda durdurulmuştu.

Tırın dorsesinde bulunan 17 çuval içerisinde, mimaride ve demir yapımında kullanılan mermer taşlar arasına saklanan, 1 ton 535 kilogram eroin ele geçirilmişti. Tır şoförü Ş.D. de gözaltına alınmıştı.

Yakalanan uyuşturucuları tırdan indirip bir kamyona yükleyerek İl Emniyet Müdürlüğüne götüren polis ekipleri, şebekenin diğer mensuplarını yakalamak için de operasyonu devam ettirmişti.

Ekipler, operasyon kapsamında, söz konusu tırı İstanbul'a buluşma noktasına götürmüştü.

İstanbul'da, uyuşturucuyu teslim alacaklarını düşünerek buluşma noktasına gelen organizatörler S.Ö. ve H.K. ile Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan Almanya'ya kaçmak isteyen şebeke elebaşı M.Z.F. de gözaltına alınmıştı.

Erzurum polisinin oluşturduğu özel ekip ve İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü timlerince yakalanan 3 zanlı da İçişleri Bakanlığınca tahsis edilen özel jet ile Erzurum'a getirilmişti.

Zanlılardan S.Ö'nün aracındaki aramalarda, suç geliri olduğu belirtilen 27 bin 800 dolar ve 100 avro ele geçirilmişti.

PARTNER Ünlü galeride soygun: Binlerce dolarlık tabloyu çaldılar Ünlü galeride soygun: Binlerce dolarlık tabloyu çaldılar
İzmir'de geri dönüşüm tesisinde yangınİzmir'de geri dönüşüm tesisinde yangın
Eyüpsultan'da kavga: 2 yaralı (1)Eyüpsultan'da kavga: 2 yaralı (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eroin Erzurum uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

HDP İstanbul, İzmir ve Adana'da aday göstermeyecek!

HDP İstanbul, İzmir ve Adana'da aday göstermeyecek!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

En özel görüntüler yayınlandı

En özel görüntüler yayınlandı

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar CHP'den istifa etti

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar CHP'den istifa etti

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kaynanasıyla aşk yaşayan damat skandalında yeni gelişme!

Kaynanasıyla aşk yaşayan damat skandalında yeni gelişme!

Meteoroloji sitesinden uyardı! Kuzey Afrika'dan geliyor

Meteoroloji sitesinden uyardı! Kuzey Afrika'dan geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP Eyüp İlçe Teşkilatı binasına saldırı! Yaralılar var

CHP ilçe binasına saldırı! Yaralılar var

Van'da bir kadın kızını boğarak öldürüp polise teslim oldu

Anne dehşeti! Teslim oldu her şeyi itiraf etti!

Samsun'da korkunç olay! Sözleri şoke etti: Herkesi bıçaklarım

Sosyal medyada paylaşımları gördü, çıldırdı: Herkesi bıçakladı

Meteoroloji müjdeyi verdi! Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji müjdeyi verdi! Sıcaklıklar artıyor

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bez çanta kuyruğu

Duyan oraya koştu! 100 metre kuyruk oluştu: Akın ettiler

Gözyaşlarıyla herkesi kandırdı! Gerçek ortaya çıktı

Gözyaşlarıyla herkesi kandırdı! Gerçek ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.