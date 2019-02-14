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Cumhuriyet tarihinin en büyük eroin operasyonunun arkasından PKK çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2019 12:08 | Son Güncelleme

Erzurum’da, Cumhuriyet tarihinin en büyük eroin operasyonunun ardından tutuklanan zanlıların PKK terör örgütüyle bağlantılı oldukları ortaya çıktı.Erzurum Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucu geçtiğimiz 24 Ocak’ta Erzurum-Erzincan karayolu üzerindeki Aşkale polis uygulama noktasında durdurulan Ş.D.

Cumhuriyet tarihinin en büyük eroin operasyonunun arkasından PKK çıktı

Erzurum’da, Cumhuriyet tarihinin en büyük eroin operasyonunun ardından tutuklanan zanlıların PKK terör örgütüyle bağlantılı oldukları ortaya çıktı.
Erzurum Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucu geçtiğimiz 24 Ocak’ta Erzurum-Erzincan karayolu üzerindeki Aşkale polis uygulama noktasında durdurulan Ş.D. idaresindeki bir tırda 1 ton 535 kilogram eroin ele geçirildi.
Olayla ilgili yürütülen çalışmada gözaltına alınan uyuşturucu baronunun da aralarında olduğu 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Erzurum Valisi Okay Memiş, Cumhuriyet tarihinin tek operasyonda ele geçirilen en büyük eroin miktarı olan 1 ton 535 kilogram eroinin ele geçtiği operasyonla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Uyuşturucunun arkasında PKK terör örgütünün olduğuna dair kuvvetli deliller tespit ettik. Konu şu an yargıda" dedi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük eroin operasyonunun arkasından PKK çıktı

Cumhuriyet tarihinin en büyük eroin operasyonunun arkasından PKK çıktı

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