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Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından! Çok sayıda gözaltı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 13:58 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser operasyonlarından birisini gerçekleştirdi. 30 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 14 bin adet tarihi eser ele geçirildi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda Grek, Roma, Bizans ve İslami döneme ait 14 bin parça tarihi eser, 6 define arama dedektörü, 276 bin TL, 450 bin Euro ve 33 bin 300 Dolar ele geçti.

Operasyon Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından biri olarak gösteriliyor.

Kaynak: DHA/İHA

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
inşallah arkası gelir. Tarihi mirasımızı yabancı ülke müzelerinde görerek üzülüyoruz. Fırsatçılar tarihimiz üzerinden büyük paralar kazanıyor.
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