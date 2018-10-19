Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda Grek, Roma, Bizans ve İslami döneme ait 14 bin parça tarihi eser, 6 define arama dedektörü, 276 bin TL, 450 bin Euro ve 33 bin 300 Dolar ele geçti.
Operasyon Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından biri olarak gösteriliyor.
Kaynak: DHA/İHA
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