Toplam 103 geminin katıldığı tatbikatın Doğu Akdeniz'i kapsayan bölümüne, Marmaris Aksaz Limanı'ndan çıkan 5 fırkateyn, 4 hücumbot, 2 denizaltı, 2 mayın avlama gemisi, 1 amfibi çıkarma gemisi, 1 akaryakıt gemisi, 4 yeni tip karakol botu, 1 Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi ve 3 yardımcı sınıf gemileri ile SAS, SAT ve Amfibi hücum timleri ve deniz ve hava kuvvetlerine bağlı unsurlar, seyir esnasında gece ve gündüz çeşitli eğitimler icra etti.
Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatından yeni kareler
Antalya'nın Kaş açıklarına ulaşan birimler, burada planlı faaliyetlerini sürdürüyor.
Fiili silah atışları kapsamında kara bombardımanı atışları düzenlendi.
Gemiler, Beş Adalar bölgesinde belirlenen hedeflere top atışları yaptı. Adalardaki hedefler tam isabetle vuruldu.
Harbe hazırlık ve idame eğitimleri kapsamında gemilerde yangın ve yara savunma eğitimleri de icra edildi.
Ayrıca TCG-Gaziantep Fırkateyni'nin makine dairesi de basına tanıtıldı.
Eğitimler kapsamında, Finike Körfezinde SAT komandolarınca helikopterden sarkıtılan halattan serbest kayma yöntemiyle gemi güvertesine iniş yaparak, fastrope (gemiyi ele geçirme eğitimi) yapıldı.
SAT komandoları görevlerini başarıyla tamamladı.
Tatbikatların, iki gemi yan yana gelerek gemiler arası malzeme transferi (posta çantası) ve hava savunma eğitimleriyle devam edeceği öğrenildi.
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