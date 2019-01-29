İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "23 Ocak'ta Erzurum'da arkadaşlarımız çok başarılı bir operasyona imza attılar. Bu başarılı operasyon ile 1 ton 535 kilo eroin yakalanarak, Cumhuriyet tarihinin yeni bir rekoru daha kırıldı. Sadece onu taşıyan kişi değil, bu işin organizatörüne de aynı şekilde suç şebekesinin lideri de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışına kaçarken enselenerek yakalandı." dedi. Soylu, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen Narkotik Suçlarla Mücadele Değerlendirme Toplantısı'nda, 2009 yılında ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisinin, PKK'nın üst düzey yöneticileri Murat Karayılan ve iki kişiyi daha önemli yabancı uyuşturucu kaçakçıları olarak ilan ettiğini belirtti. Aynı ofisin 2011 yılında Cemil Bayık, Duran Kalkan ve diğer bazı sözde yöneticilerini özel olarak belirlenmiş uyuşturucu kaçakçıları olarak duyurduğunu anımsatan Soylu, buradaki paranın büyüklüğünün küresel güç mücadelesi üzerinde küresel şiddet ve göç üzerinde doğrudan etkili olduğunu bildirdi.

Soylu, BM kaynaklarında uyuşturucu ekonomisinin uluslararası ticaretin yüzde 8'ini oluşturduğunu ifade etti. Uyuşturucuya bağlı ölümlere değinen Soylu, yılda 300 binin üzerinde kişinin hayatını uyuşturucudan kaybettiğini dile getirdi. Türkiye'de 2017'de uyuşturucuya bağlı ölümlerin 941 kişi olduğunu belirten Soylu, şu değerlendirmede bulundu: "2018 Dünya Uyuşturucu Raporu'na göre 2016 yılında dünya çapında 15-64 yaş arasındaki 275 milyon insan, bu sayı küresel nüfusun yaklaşık yüzde 5,6'sına denk gelmektedir, ömründe en az bir kez uyuşturucu kullanmıştır. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu güçlü liderlikle bütün sorun alanlarının üstüne kararlılıkla gittiği bir dönemdir. PKK'nın da FETÖ'nün de trafik terörünün de Orta Doğu'da huzurumuza yönelik tüm tehditlerin de üstüne gittiğimiz, aynı zamanda ülkede geleceğe yönelik büyük bir değişimin yaşandığı özel bir zaman dilimi içindeyiz. Deyim yerindeyse elimizi attığımız her sorun alanında bir başarı hikayesi yazıyoruz. Bu başarı hikayelerinin en önemlilerinden birisi de uyuşturucu meselesidir. Bu hikayede, planlı bir çalışma vardır. Öncelikle bir temizlik yapmamız gerekiyordu, hain ve alçak FETÖ terör örgütünü, devletin bir çok birimlerinden olduğu gibi narkotik birimlerinden de tek tek temizledik."

Trafik, göç gibi alanlarda uyuşturucuyla mücadele strateji belgesini oluşturduklarını, adımlarını attıklarını anlatan Soylu, teknik ve personel kapasiteyi artırdıklarını, yeni araç, gereç ve teknik ekipmanlar aldıklarını bildirdi. Narkotik Daire Başkanlığı bünyesinde "Narkotik Suçlarla Mücadele Eğitim Akademisi'ni kurduklarını dile getiren Soylu, uyuşturucuyla mücadelede her yönüyle eğitim verdiklerini, 6 ülkenin polislerini de bu eğitimlere dahil ettiklerini kaydetti. "Torbacı" denilen sokak satıcılarına ilişkin ciddi bir saha baskısı uyguladıklarını anlatan Soylu, 2018 yılında 19 bin 923 sokak satıcısını tutukladıklarını, uyuşturucu suçundan toplam tutuklu sayısının 21 bin 134 kişi olduğunu söyledi. - "Metruk binaları yıkacağız" Uyuşturucunun sadece arzıyla değil, kullanımıyla da mücadele ettiklerine dikkati çeken Soylu, şunları kaydetti: "Yapılan araştırmalarda uyuşturucunun ev dışında en çok kullanılan mekanlarının metruk binalar ve yol kenarlarına, tenha yerlere park edilmiş arabalar olduğunu gördük. Buralara dönük tedbir ve kontrollerimizi artırdık. 58 bin 59 metruk bina tespit ettik ve bunların 24 bin 168'ini yıktık. 12 bin 177'sinin ise hukuki işlemleri devam ediyor. 2019 yılında bu yıkılması gereken bütün metruk binaları sağına soluna bakmadan yıkıp geçeceğiz. Metruk binaların yaydığı pislik ve özellikle gerek uyuşturucu ve asayiş olayları konusunda halkımızı tedirgin etmesi bizim açımızdan önemlidir. Dozeri vurup yıkacağım."

- "Cumhuriyet tarihinin en büyük yakalamasını yaptık" Soylu, uyuşturucu örgüt liderlerine yönelik de başarılı operasyonlar yaptıklarını vurguladı. Yakalanan uyuşturucu örgüt lideri sayısının 80 olduğunu ifade eden Soylu, şunları söyledi: "2018 yılının Aralık ayında Erzincan'da o gün için tek seferde Cumhuriyet tarihinin en büyük yakalaması olan 1 ton 271 kilo eroin ele geçirmiştik. Yine 2018'in son günlerinde İpsala sınır kapısında 1,5 ton esrar ele geçirmiştik. Şimdi 23 Ocak'ta Erzurum'da arkadaşlarımız çok başarılı bir operasyona imza attılar. Bu başarılı operasyon çerçevesinde orada güçlü iradeyle, arkadaşlarımızın gayretiyle 1 ton 535 kilo eroin yakalanarak, Cumhuriyet tarihinin yeni bir rekoru daha kırıldı. Bu müjdeli haberi hemen Cumhurbaşkanımızla paylaştık, bugün 27'si. 4 gündür arkadaşlarımızın ortaya koymuş olduğu gayretli takip neticesinde bu olayı kamuoyuyla paylaşmadan aslında işin ucuna ulaşmak istediler. En nihayetinde orada sadece onu taşıyan kişi ele geçirilmedi. Hemen ilgili istihbarat çalışmalarıyla birlikte bu işin organizatörüne de aynı şekilde suç şebekesinin liderine de dün akşam saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışına kaçarken enselenerek, hemen polisimizin de uçağıyla gözleri bağlı şekilde Erzurum'a getirilerek, teslim edildi. Allah'a şükürler olsun. Bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum ve buradan onlar için alkış istiyorum."