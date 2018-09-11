Cumhuriyet'te istifa depremi! Sayı 26'ya çıktı

Cumhuriyet gazetesinin sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfında yönetimin değişmesinin ardından aralarında Çiğdem Toker, Aydın Engin, Güray Öz, Tayfun Atay, Bağış Erten, Kemal Can, Ahmet Tulgar, Bülent Mumay, Musa Kart, Ceyda Karan, Kadri Gürsel gibi çok sayıda isim gazeteden ayrıldığını açıkladı. Gazeteden ayrılanların sayısı 26'ya ulaştı.
Cumhuriyet gazetesi yazarları ve yöneticilerinin yargılandığı davada, gazeteciler aleyhine tanıklık yapan Alev Coşkun, cuma günü yapılan toplantıda Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi.
Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu'nun yerine ise Haber Koordinatörü Aykut Küçükkaya getirildi. Yazı İşleri Müdürleri Bülent Özdoğan ve Faruk Eren'in de görevden alınmasının ardından Özdoğan ve Eren istifa etti. Son olarak Kadri Gürsel de Cumhuriyet'ten ayrıldı. Gazeteden ayrılanların sayısı 26'ya ulaştı.
T24'ün aktardığına göre istifa eden isimler şöyle:
1.Bülent Özdoğan
2.Faruk Eren
3.Murat Sabuncu
4.Aydın Engin
5.Çiğdem Toker
6.Hakan Kara
7.Musa Kart
8.Melis Alphan
9.Ahmet Tulgar
10.Güray Öz
11.Tayfun Atay
12.Erdem Gül
13.Kemal Can
14.Bülent Mumay
15.Ceyda Karan
16.Mirgün Cabas
17.Barbaros Şansal
18.Mahir Ünsal Eriş
19.Binnaz Saktanber
20.Zeynep Miraç Özkartal Taner
21.Ahmet İnsel
22.Kadri Gürsel
23.Aslı Aydıntaşbaş
24.Bağış Erten
25.Bülent Şık
26.Müjde Yazıcı Ergin
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