Cumhuriyet'te istifa depremi! Sayı 26'ya çıktı

Cumhuriyet gazetesinin sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfında yönetimin değişmesinin ardından aralarında Çiğdem Toker, Aydın Engin, Güray Öz, Tayfun Atay, Bağış Erten, Kemal Can, Ahmet Tulgar, Bülent Mumay, Musa Kart, Ceyda Karan, Kadri Gürsel gibi çok sayıda isim gazeteden ayrıldığını açıkladı. Gazeteden ayrılanların sayısı 26'ya ulaştı.

Cumhuriyet gazetesi yazarları ve yöneticilerinin yargılandığı davada, gazeteciler aleyhine tanıklık yapan Alev Coşkun, cuma günü yapılan toplantıda Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi.

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu'nun yerine ise Haber Koordinatörü Aykut Küçükkaya getirildi. Yazı İşleri Müdürleri Bülent Özdoğan ve Faruk Eren'in de görevden alınmasının ardından Özdoğan ve Eren istifa etti. Son olarak Kadri Gürsel de Cumhuriyet'ten ayrıldı. Gazeteden ayrılanların sayısı 26'ya ulaştı.

T24'ün aktardığına göre istifa eden isimler şöyle:

1.Bülent Özdoğan

2.Faruk Eren

3.Murat Sabuncu

4.Aydın Engin

5.Çiğdem Toker

6.Hakan Kara

7.Musa Kart

8.Melis Alphan

9.Ahmet Tulgar

10.Güray Öz

11.Tayfun Atay

12.Erdem Gül

13.Kemal Can

14.Bülent Mumay

15.Ceyda Karan

16.Mirgün Cabas

17.Barbaros Şansal

18.Mahir Ünsal Eriş

19.Binnaz Saktanber

20.Zeynep Miraç Özkartal Taner

21.Ahmet İnsel

22.Kadri Gürsel

23.Aslı Aydıntaşbaş

24.Bağış Erten

25.Bülent Şık

26.Müjde Yazıcı Ergin

