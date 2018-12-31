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Cumhuriyet Üniversitesinde 'KKKA' çalıştayı

SAĞLIK HABERLERİ  | 31.12.2018 11:23 | Son Güncelleme

 SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi'nde (SCÜ) 'Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi'ne Karşı Yeni, Milli ve Modern Antiviral İlaç Geliştirilmesi' başlığı altında çalıştay düzenlenecek.

Cumhuriyet Üniversitesinde 'KKKA' çalıştayı

SİVAS, (DHA)- SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi'nde (SCÜ) 'Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi'ne Karşı Yeni, Milli ve Modern Antiviral İlaç Geliştirilmesi' başlığı altında çalıştay düzenlenecek.
Türkiye'de ilk kez Tokat'ta görülen ve kenelerin ısırmasıyla bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi(KKKA) hastalığı ile mücadele noktasında önemli merkez konumundaki Cumhuriyet Üniversitesi, ilaç geliştirilmesi konusundaki çalışmalarını sürdürüyor. 2000'li yılların başlarından itibaren ilkbahar ve yaz aylarında sıklıkla görülen ve ölümlere sebep olan Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi hastalığının tedavisinde kullanılabilecek yeni ve etkili bir antiviral ilaç geliştirilmesi amacıyla SCÜ Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı tarafından 12 Ocak'ta 'Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi'ne Karşı Yeni, Milli ve Modern Antiviral İlaç Geliştirilmesi' başlıklı çalıştay düzenlenecek. Türkiye'deki farklı üniversitelerin konuyla ilgili disiplinlerinden, alanında uzman bilim adamlarının konuşmacı ve oturum başkanı olarak katılacağı bu çalıştayda, önce KKKA hastalığının özgül tedavisindeki sorunlar masaya yatırılacak. Ayrıca virüsün yapısı ve olası ilaç hedeflerinin belirlenmesine yönelik bilgilerin gözden geçirilerek, olası ilaç yapıları ve bunların sentezlenmesi tartışılacak. Çalıştayın düzenleme kurulunda SCÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin ve Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Nazif Elaldı yer alıyor.

FOTOĞRAFLI

Cumhuriyet Üniversitesinde 'KKKA' çalıştayı

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