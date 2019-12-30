Cumhuriyet Üniversitesinden Sezai Karakoç'a "Fahri Bilim Doktoru" unvanı

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ), Türk edebiyatının önemli isimleri arasında yer alan mütefekkir, şair ve yazar Sezai Karakoç'a üniversite senatosunun aldığı kararla "Fahri Bilim Doktoru" unvanı verdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, CÜ Senato Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Karakoç'un Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı içerisinde özgün, öncü, usta bir şair, yazar, sanatçı olduğu kadar aynı zamanda bir düşünce, tavır ve eylem adamı olduğunu belirtti.

Rektör Yıldız, bugüne kadar Sezai Karakoç'un sanatını ve düşüncelerini konu edinen yüksek lisans ve doktora düzeyinde çok sayıda akademik çalışma yapıldığını, bilimsel toplantı düzenlendiğini, hakkında kitaplar yazıldığını, dergilerde özel sayılar ve dosyalar hazırlandığını vurguladı.

Sezai Karakoç'un verdiği eserlerle Türk edebiyatının son yarım yüzyılına damgasını vurmuş bir sanat ve fikir adamı olduğuna işaret eden Yıldız, "Şair ve yazarlığının yanı sıra aksiyon adamı olan Sezai Karakoç, insanlığın, özellikle Müslümanların birlik ve beraberliği için kaleme aldığı 'Birlik Çağrısı' ile İslam medeniyetini yeniden ihya ve inşa çabasında olmuş bir münevverdir." ifadelerini kullandı.