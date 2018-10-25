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Cumhuriyet ve Atatürk Kupası satranç turnuvası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 09:38 | Son Güncelleme

Türkiye Satranç Federasyonu(TSF) Bakırköy İlçe Temsilciliği’nin organizasyonuyla Bakırköy Belediyesi ve Bahçeşehir Lions Kulübü tarafından düzenlenen “Cumhuriyet ve Atatürk Kupası Satranç Turnuvası” 27-28 Ekim 2018 tarihlerinde gerçekleşecek.

Cumhuriyet ve Atatürk Kupası satranç turnuvası

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu’nun ev sahipliğinde Bakırköy Belediyesi Ataköylüler Evi’nde yapılacak turnuvada dereceye giren sporculara kupa ve çeşitli ödüller verilecek.

“Cumhuriyet ve Atatürk Kupası Satranç Turnuvası” her yaş sporcunun katılımına açık olacak. Müsabakalar 60 dakika+30 saniye düşünme süresinde ELO hesaplamalarına dahil ve 6 tur üzerinden sonlanacak.

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu da özellikle çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimine çok büyük etkisi olan satranç sporuna her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirterek turnuvaya sporcuları davet etti.

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29 Ekim 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

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