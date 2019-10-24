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Cumhuriyet ve Zafer bayramlarında, resepsiyon yerine kabul töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 11:47 | Son Güncelleme

RESMİ Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, Cumhuriyet ve Zafer bayramları kutlamalarında, Cumhurbaşkanı ve valiler tarafından resepsiyon düzenlenmesi uygulamasına son verilirken, bunun yerine 'kabul töreni' yapılması öngörüldü.

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA) - RESMİ Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, Cumhuriyet ve Zafer bayramları kutlamalarında, Cumhurbaşkanı ve valiler tarafından resepsiyon düzenlenmesi uygulamasına son verilirken, bunun yerine 'kabul töreni' yapılması öngörüldü.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, 'Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Buna göre yönetmelikte, Cumhuriyet Bayramı törenlerini düzenleyen 4'üncü madde ile Zafer Bayramı törenlerini düzenleyen 7'nci maddede bazı değişiklikler yapıldı. 4'üncü maddede 'Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu Cumhurbaşkanı tarafından verilir' bendi, 'Cumhuriyet Bayramı kabul töreni Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenir' olarak, 'Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu vali tarafından verilir' bendi ise 'Cumhuriyet Bayramı kabul töreni vali tarafından düzenlenir' diye değiştirildi. Yönetmeliğin Zafer Bayramı törenlerini düzenleyen 7'nci maddesindeki 'Zafer Bayramı resepsiyonu Cumhurbaşkanı tarafından verilir' bendi, 'Zafer Bayramı kabul töreni Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenir' diye, 'Zafer Bayramı resepsiyonu vali tarafından verilir' bendi de 'Zafer Bayramı kabul töreni vali tarafından düzenlenir' olarak değiştirildi.

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