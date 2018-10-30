MERSİN, (DHA)- MERSİN'in merkez Mezitli ilçesinde binlerce vatandaşın katılımı ile gerçekleştirilen 'Cumhuriyet Yürüyüşü'nde bin metrelik Türk bayrağı ve Atatürk posteri açıldı. Mezitli Belediyesi'nin tüm resmi bayramlarda geleneksel hale getirdiği meşaleli yürüyüş 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da devam etti. Demokrasi Meydanı'ndan başlayıp Amfitiyatro'ya kadar devam eden Cumhuriyet Yürüyüşü binlerce vatandaşı buluşturdu. Tunceli'de 2 askerin şehit olması nedeniyle sadece slogan atılan ve marş okunan yürüyüşe Belediye Başkanı Neşet Tarhan, CHP milletvekilleri Cengiz Gökçel, Alpay Antmen, Ali Mahir Başarır, İl Başkanı Adil Aktay, çeşitli siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, Belediye Meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve 7'den 70'e binlerce vatandaş katıldı. Bin metre uzunluğundaki Türk bayrağı ve Atatürk posterinin taşındığı yürüyüşe, folklorik kıyafetleri ile Mersina Halk Dansları Topluluğu, ilginç kostümleriyle Pompei Tiyatrosu oyuncuları, ışık ve görsel şovları ile CHP Gençlik Kolları üyeleri, renk kattı. Yürüyüşün ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri Amfitiyatro'da devam etti. Mersina Halk Dansları Topluluğu'nun 'Zeybek' gösterisi, Mezitli Belediyesi Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakımevi öğrencilerinin 'vals' dansı ve Mersin Devlet Opera ve Bale Müdürlüğü sanatçılarının türküleri Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doruğa taşıdı. Amfitiyatro'yu dolduran binlerce vatandaş hep bir ağızdan 'Andımız'ı okurken, etkinlik boyunca 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atıldı. Mezitli Kent Konseyi tarafından gerçekleştirilen 'Cumhuriyet' konulu şiir yarışmasında başarılı olan öğrencilere ödüllerinin dağıtıldığı etkinlikte Başkan Tarhan yaptığı konuşmada, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün demokrasi ve cumhuriyet anlayışına dikkat çekti. Bütün Cumhuriyet sevdalılarının omuz omuza hareket etmek zorunda olduğunu belirten Başkan Tarhan, "Cumhuriyetimizin 95'inci yıl dönümü, cumhuriyet değerlerinin örselendiği ve parlamenter demokratik sistemden uzaklaştığı, içte ve dışta ülkemizin çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya kaldığı zor günlerde kutlanıyor. Ülkemiz, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyetin kurucuları tarafından belirlenen hedeflerden, çağdaş uygarlık yolunda, çağdaş demokratik anlayıştan her geçen gün daha çok uzaklaşıyor. Rejim değiştikçe cumhuriyetin kıymeti de, eksik bıraktıkları daha iyi görülüyor bugün. Bugün ve yarın Cumhuriyetimizin sonsuza dek yaşaması için, yurttaşlık bilinciyle el ele olmak zorundayız. Laik Cumhuriyetimizin 95'inci yılını kutlarken bütün Cumhuriyet sevdalılarıyla omuz omuza özgürce, cumhuriyet türküleri söylemek istiyoruz. Biz, özgürlük ve bağımsızlık yürüyüşümüzü her ortamda kararlılıkla, öfkemize yenilmen sürdüreceğiz. Aymazlık içinde olanları, hukuku kendi çıkarlarına araç edip yanlış kullananları uyararak bu yüce görevi savsaklamayacağız. Biz Türkiye deyince Atatürk'ün Türkiye'si, cumhuriyet deyince Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet ile mutlu olmaya, onur duymaya devam ediyoruz. Cumhuriyet Bayramı'nı aşkla kutluyoruz. Aşkın sonsuzluğuna inanıyoruz" dedi. Cumhuriyetin mutluluk, huzur, demokrasi ve kardeşlik demek olduğunu ifade eden Milletvekili Ali Mahir Başarır da "Ne mutlu bunu anlayabilene. Cuma günü bizim için zor bir gündü, bu yüzyılda ekim ayında donarak ölen şehitlerimiz oldu. Cuma günü hepimiz donduk. Laiklik, Mustafa Kemal Atatürk demek huzur demektir. Cumhuriyetimizi korumak zorundayız. Geleceğimiz için Cumhuriyete, Atatürk'e, İsmet İnönü'ye, İş Bankası'na sahip çıkacağız" diye konuştu.



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