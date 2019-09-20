Cumhuriyetçi Hekimler’den Diyarbakır annelerine destek

Cumhuriyetçi Hekimler, Okmeydanı Hastanesi önünde bir araya gelerek Diyarbakır annelerinin HDP önünde yaptığı eylem ilgili açıklama yaptı. Hekimler yaptıkları ortak basın açıklamasında, "Analarımızın eylemli olarak gösterdikleri cesaret ve feraset hepimize örnek oluyor. PKK’nın ateşe sürdüğü çocuklarımızın yaşam, beden ve ruh sağlığı hakları, ağır biçimde tahrip edilmektedir. Milyonlarca çocuğumuz büyük bir tehdit altında yaşamaktadır" dedi.

Cumhuriyetçi Hekimler, Okmeydanı Hastanesi önünde bir araya gelerek Diyarbakır annelerinin HDP önünde yaptığı eyleme destek verdi. Diyarbakır annelerinin yanında olduklarını belirten grup ortak bir basın açıklaması yaptı. Cumhuriyetçi Hekimler adına İrfan Gökçay’ın yaptığı açıklamada, "Anaları evlatlarından koparan HDPKK bir halk sağlığı sorunudur. Evlatlarını sağlıklı, başı dik, öz güveni yüksek cumhuriyet yurttaşları olarak yetiştirmek için Analarımızın eylemli olarak gösterdikleri cesaret ve feraset hepimize örnek oluyor. PKK’nın ateşe sürdüğü çocuklarımızın yaşam, beden ve ruh sağlığı hakları, ağır biçimde tahrip edilmektedir. Milyonlarca çocuğumuz büyük bir tehdit altında yaşamaktadır. Analarımız, evlatlarını PKK’dan almanın yolunun HDP’den geçtiğini saptayarak, HDP-PKK ilişkisinde oluşturulan tereddütleri gidermişler. ABD’nin ülkemize yönelttiği terörü etkisizleştirerek, barış’a giden yolun engelini eylemli olarak ilan etmişlerdir. Eylemlerini HDP’nin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde tüm tehditlere rağmen sürdürerek, HDP’nin ABD’nin “Kara gücüm” dediği PKK’ya eleman temin etme merkezi olarak görev yaptığını tescil etmişlerdir. HDPKK’nın ateşe sürdüğü evlatlarını cesaret ve ferasetle savunan Analarımızla kol kola omuz omuzayız. Analarımız görevlerini fazlası ile yapmaktadırlar; Evlatlarına bir an önce kavuşturmak hepimizin görevidir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı başta olmak üzere, Hükümet ve TBMM’nin görevlerinin gereğini cesaretle yapmaları Anayasal sorumluluklarıdır" denildi.

