Cumhuriyetçi Kongre Üyeleri’nden Basına Kısıtlama

Cumhuriyetçi Kongre üyeleri birçok eyalette gazetecilerin eyalet meclis odalarının bulunduğu katlardan haber yapmalarını kısıtlayan ve basından kaçmayı kolaylaştıran pandemi dönemi kurallarını genişleterek devlet işlerine erişimi azaltıyor.

Associated Press haber ajansına göre Iowa’da geçen ay ve Utah’ta bu hafta kabul edilen yeni kurallar gazetecilerin Kongre üyelerine erişimini önemli ölçüde sınırlıyor. Bu durum basın örgütleri ve basın avukatlarının tepkisini çekti.

Kural değişiklikleri, gazetecilerin Kongre üyelerinin bulunduğu meclis katında çalışabilmelerini sınırlayarak, seçilmiş yetkililerin seçim yasaları, vergiler ve kürtaj gibi önemli konuları ele alırken dahi basınla temas içinde olmaktan kaçınmalarını kolaylaştırıyor.

Kurallar eyaletten eyalete değişiyor

Gazetecilerin çalışabilecekleri yerleri düzenleyen kurallar eyaletlere göre değişiyor. Birçok eyaletin hükümet binalarında akredite gazetecilerin meclis katlarından yayın yapmasına izin verilirken, bazıları gazetecilerin oturumlardan önce ya da sonra soru sormasına izin veriyor. Diğerlerinde ise gazetecilerin kendilerine ayrılmış basın odalarında ya da alanlarında Kongre üyelerinden ayrı durmaları gerekiyor.

Kural değişikliği için harekete geçen eyaletlerde Kongre üyeleri resmi kurallar getirmenin güvenlik endişelerini giderdiğini ve yönetim sürecinin ‘‘kötü aktörler’’ tarafından aksatılmasını önleyeceğini söylüyor. Basın avukatları ise önerilen kuralların gazetecilerin soru sormasını zorlaştırdığını ve muhabirlerin hükümet binalarındaki gelişmeleri hızlı aktarmasını engellediğini öne sürüyor.

‘‘Kurallar değişen medyanın yarattığı karışıklığı önleyecek’’

Iowa'da, Cumhuriyetçi liderler bu yıl gazetecilere daha önce olduğu gibi Eyalet Senatosu katındaki basın banklarında çalışmak için izin vermedi. Yetkililer bu değişikliğin, kendini basın olarak tanımlayan blog ve haber bülteni gibi değişen medya nedeniyle oluşan ‘‘karışıklığı’’ ele aldığını söylediler.

Utah'ta, muhabirlerden Senato katında veya bazı bitişik koridorlarda Kongre üyeleriyle röportaj yapacaklarında izin talep etmeleri isteniyor. Utah ve Iowa Senatoları’nda gazeteciler meclis salonlarının üstündeki bir alandan çalışmak zorunda bırakılıyor. Temsilciler Meclisi'nde ise hala aynı katta çalışabiliyorlar.

Utah Senatosu'ndan geçen ve Meclis karşısına çıkan yeni kurallara göre, kamera ekiplerinin komite odalarının belirli bölümlerinde çekim yapmak için izin istemeleri şart koşulacak.

Yeni düzenlemeyle ilgili geçen hafta yapılan oturumda Utah Kongre üyeleri günlük basın toplantılarının ve tüm oturumları çevrimiçi ortamda canlı yayınlama çabalarının şeffaflık ilkesine olan bağlılıklarını gösterdiğini öne sürdü.

Kural değişikliğini destekleyen Utah eyaleti Cumhuriyetçi Parti Senatörü Todd Weiler, ‘‘Eyalette ve ülkede yıllardır saygı duyulan nezaket ve söylem sınırları hızla değişiyor. Bu sınırları zorluyorlarsa, kural getirilmesi iyi olur’’ diye konuştu.

Kansas'ta Eyalet Senatosu liderleri tarafından getirilen yeni kurallar gazete muhabirlerinin salonun balkonunda durmalarını öngörüyor. Bu da senatörlerin oturumlardan sonra muhabirlerden kaçınmasını kolaylaştırıyor.

Gazetecilerin yalnızca balkonun dolu olması durumunda salondan haber vermelerine izin veriliyor.

Kansas'ın eski Kongre üyelerinden Steve Morris, Kansas Reflector'daki yazısında, ‘‘Senato salonunda gazetecilere kısıtlamalar koymak, saklanacak bir şey olduğu veya liderliğin gazetecilere karşı haksız ve gereksiz misilleme yaptığı izlenimine neden oluyor’’ dedi.

‘‘Gazetecilerin yayın yapmasının faydaları var’’

Cumhuriyetçi Parti’nin 2005-2013 arasında Kansas Senatosu’ndaki lideri Morris, bir siyasetçi ve haber okuru olarak gazetecilerin hükümet binalarından gözlem ve yayın yapmalarının faydaları olduğunu kaydetti. Morris, bazı tartışmalar kamuoyunun dikkatini çektiğinde Kongre üyelerinin nasıl tepki verdiğini görmek istediklerini bazen göz devirme ya da heyecanlı hareketleri görmelerinin bile etkili olduğunu kaydetti.

Yeni kısıtlamalar, medyaya yönelik saldırıların arttığı bir ortamda geldi. Bunlara protestoları ve mahkeme salonundaki duruşmaları takip eden gazetecilere konulan yeni kısıtlamalar eşlik etti.

Kısıtlamalar ayrıca eyaletler ve şehirlerin COVID-19 önlemlerini hafiflettikleri bir döneme denk geliyor.

Basın Özgürlüğü Vakfı’ndan Parker Higgins, pandemi sırasında şeffaflık ve erişimin artmasının yollarının tersine çevrildiğini söyledi.

