Cumhuriyetçi Kongre Üyesi İçin İhraç Talebi

ABD Kongresi’ndeki Demokratlar, QAnon komplo teorisine destek veren ve sosyal medyada daha önceki paylaşımları sebebiyle komisyonlardan alınan Cumhuriyetçi Kongre üyesi Marjorie Taylor Greene’in ihraç edilmesi için tasarı sundu.

California eyaletini temsil eden Demokrat Kongre üyesi Jimmy Gomez’in Temsilciler Meclisi’ne sunduğu tasarıya 72 Demokrat üye destek veriyor.

Demokrat Kongre üyesi Gomez Temsilciler Meclisi genel kurul salonunda yaptığı konuşmada, “Cumhuriyetçi üyelerin bazılarının ve özellikle de birinin bu yasama organının zarar görmesini istediğini düşünüyorum. Bunu herkesi şoke etme potansiyeli olduğu için söylemiyorum. Bir Kongre üyesinin çalışma arkadaşlarımıza, Temsilciler Meclisi Başkanı’na ve hükümetimize karşı şiddet kullanımına destek vermesinin ardından vardığım sonuç bu” dedi.

Gomez, “Bu tasarıyı sunmak benim de hoşuma gitmiyor; ancak hayatımızı tehdit eden ve siyasi şiddeti teşvik eden her Kongre üyesi ihraç edilmeli. Demokrasimizi korumak ve tüm çalışma arkadaşlarımı güvende tutmak için elimden gelen her şeyi yapacağım” ifadelerini kullandı.