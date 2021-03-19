Cumhuriyetçi Kongre Üyesi İçin İhraç Talebi

ABD Kongresi’ndeki Demokratlar, QAnon komplo teorisine destek veren ve sosyal medyada daha önceki paylaşımları sebebiyle komisyonlardan alınan Cumhuriyetçi Kongre üyesi Marjorie Taylor Greene’in ihraç edilmesi için tasarı sundu.
California eyaletini temsil eden Demokrat Kongre üyesi Jimmy Gomez’in Temsilciler Meclisi’ne sunduğu tasarıya 72 Demokrat üye destek veriyor.
Demokrat Kongre üyesi Gomez Temsilciler Meclisi genel kurul salonunda yaptığı konuşmada, “Cumhuriyetçi üyelerin bazılarının ve özellikle de birinin bu yasama organının zarar görmesini istediğini düşünüyorum. Bunu herkesi şoke etme potansiyeli olduğu için söylemiyorum. Bir Kongre üyesinin çalışma arkadaşlarımıza, Temsilciler Meclisi Başkanı’na ve hükümetimize karşı şiddet kullanımına destek vermesinin ardından vardığım sonuç bu” dedi.
Gomez, “Bu tasarıyı sunmak benim de hoşuma gitmiyor; ancak hayatımızı tehdit eden ve siyasi şiddeti teşvik eden her Kongre üyesi ihraç edilmeli. Demokrasimizi korumak ve tüm çalışma arkadaşlarımı güvende tutmak için elimden gelen her şeyi yapacağım” ifadelerini kullandı.
Georgia eyaletini temsil eden Cumhuriyetçi Kongre üyesi Marjorie Taylor Greene, Demokrat Parti’nin önde gelen isimlerinin şiddet içerecek şekilde hedef alınmasına destek verdiğini ima eden paylaşımları sebebiyle tepki çekmişti.
Temsilciler Meclisi bugüne kadar yalnızca beş Kongre üyesini ihraç etti. Kongre üyelerinin ihraç edilebilmesi için üçte iki çoğunluk gerekiyor.
Geçtiğimiz ay komisyonlardan alınmıştı Marjorie Greene Temsilciler Meclisi’nde geçtiğimiz ay yapılan oylamada, siyasi şiddete destek verdiğini ima eden, ABD’de okul saldırılarının ve 11 Eylül saldırısının düzmece olduğunu iddia eden paylaşımları sebebiyle, Bütçe, Eğitim ve Çalışma komisyonlarından alınmıştı.
Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’ndeki oylamada bu adıma 11 Cumhuriyetçi Kongre üyesi destek vermişti.
Komplo teorisi hareketine destek verdiği biliniyor
Marjorie Taylor Greene, bazı tanınmış Demokrat Partililer'in şeytana tapan pedofiller ve yamyamlardan oluşan grubun parçası olduğuna inanan "QAnon" komplo teorisine destek vermesiyle biliniyor.
Eski Başkan Donald Trump'ın en güçlü destekçilerinden biri olan Marjorie Taylor Greene, Temsilciler Meclisi'ne Georgia eyaletinden ilk kez 2020'de seçildi.
“Demokratlar kadın Cumhuriyetçiler’e savaş açtı”
Marjorie Greene ise Demokratlar’ı Cumhuriyetçi kadınlara zarar vermeye çalışmakla suçladı ve Gomez’in bu çabalarının geçtiğimiz Kasım ayında Cumhuriyetçi Kongre üyesi Mariannette Miller Meeks’in (Iowa) Demokrat rakibine karşı yarışı kıl payı kazandığı seçimin sonucunu değiştirme olasılığını taşıyan komisyon değerlendirmesiyle bağlantılı olduğunu iddia etti.
Cuma günü konuya ilişkin yaptığı açıklamada Greene, “Demokratlar için güçlü Cumhuriyetçi Kadınlardan daha korkutucu bir şey yok. Demokratlar bana ve Kongre üyesi Meeks’e oy veren halkın iradesini geçersiz kılmaya çalışıyor. Demokratlar Temsilciler Meclisi’ndeki kadın Cumhuriyetçiler’e savaş açmış durumda” dedi.
Twitter Greene’in hesabını 12 saatliğine askıya aldı
Demokrat Kongre üyesi Jimmy Gomez söz konusu tasarıyı ilk olarak Ocak ayında gündeme getirmiş ancak resmi olarak Temsilciler Meclisi’ne sunmamıştı.
Tasarının sunulması Twitter’ın Marjorie Taylor Greene’in hesabını 12 saat boyunca askıya almasının ertesine rastladı.
Twitter geçtiğimiz Ocak ayında da Greene’in hesabını yanlış bilgi yaydığı gerekçesiyle geçici olarak askıya almıştı.
CNN geçtiğimiz aylarda Marjorie Taylor Greene’in Facebook sayfasında daha önce yaptığı paylaşımlara yönelik incelemede, Cumhuriyetçi Kongre üyesinin 2019 yılında Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin etkisiz kılınması için kafasına bir kurşunun daha hızlı olabileceği yönündeki bir paylaşımı beğendiğini ortaya çıkarmıştı.