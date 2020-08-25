Cumhuriyetçi Kurultay’da Bu Akşam Melania Trump Konuşacak

Cumhuriyetçi Parti’nin, başkanlık seçimi öncesinde partinin başkan adayını resmen açıkladığı ulusal kurultayı bugün de devam ediyor. Kurultayın ilk gününde Başkan Donald Trump, göreve ikinci dönem için resmen aday gösterilmesinin ardından Kuzey Carolina eyaletinin Charlotte kentinde parti delegelerine hitaben bir konuşma yapmıştı. Kurultayın ikinci gününde ise açılış konuşmasını First Lady Melania Trump’ın yapması bekleniyor. Melania Trump konuşmasını Beyaz Saray’daki Gül Bahçesi’nden yapacak. Salı gecesi etkinlikte konuşma yapacak diğer isimler arasında Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Senatör Rand Paul, Iowa Valisi Kim Reynolds ile Başkan’ın çocukları Eric ve Tiffany Trump var. Cumhuriyetçi Parti’nin adayı, Donald Trump ve Demokrat Parti’nin adayı, eski başkan yardımcısı Joe Biden, seçime kadar kalan 10 haftalık süreyi televizyonlarda boy göstererek ve seçmenin ilgisini çekmeye çalışarak geçirecek. Anketler seçimler için kritik olan birçok eyalette Biden ile Trump arasındaki farkın çok az olduğunu gösteriyor. Bu eyaletlerin seçim sonuçları için belirleyici olması bekleniyor.

10 kritik hafta Başkan Donald Trump ve Joe Biden’ın önünde seçmenleri ikna için 10 haftalık bir süre kaldı. Real Clear Politics sitesinin anketine göre Joe Biden, yüzde 7,6’lık farkla yarışı önde götürüyor. Ancak bu fark, seçim sonuçlarında belirleyici rol oynayan bazı kilit eyaletlerde azalıyor. ABD’de son 40 yılda sadece iki başkan, ikinci dönem girdiği seçim yarışını kaybetti. 2016 seçimlerinde Trump, rakibi Hillary Clinton’dan 3 milyon daha az oy almasına rağmen genelde Demokratları destekleyen Pennsylvania, Michigan ve Wisconsin eyaletlerinden galip çıkarak başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazandı. Son anketlere göre Biden bu üç eyalette de yarışı önde götürüyor. Amerika’da halk başkanı doğrudan değil dolaylı bir yöntemle seçiyor. Sandığa giden seçmenler, bulundukları eyalette başkanı seçecek olan Seçici Kurul delegelerini seçiyor. Delege sayıları da eyalet nüfusuna göre değişiyor. Böylece en çok halk oyunu alan değil, en fazla Seçici Kurul delegesi oyunu alan aday alan başkan olmaya hak kazanıyor.

Kuzey Carolina’nın Charlotte kentinde toplanan 300’den fazla delege Başkan Trump ve yardımcısı Pence’in adaylığını resmen ilan etmişti. Trum, 3 Kasım’daki seçimleri “ülke tarihinin en önemli seçimi” olarak niteledi. Trump’ın Kurultay’ın ilk gününden yansıyan en dikkat çeken açıklaması “Demokratları’n seçimi kazanmasının tek yolu hile yapmalarıdır” ifadesi oldu. ABD Başkanı, Demokratların posta yoluyla oy kullanma yöntemiyle hile karıştırmak istediklerini savundu. Trump, resmen aday gösterildiği salona yaptığı sürpriz ziyarette bu mesajları verdi. 4 gün sürecek kurultay Perşembe günü Trump’ın yapacağı kabul konuşmasıyla sona erecek. Kurultay’da konuşan Cumhuriyetçi isimler arasında Senato’daki tek Cumhuriyetçi siyah Amerikalı Güney Carolina Senatörü Tim Scott ve ABD’nin Birleşmiş Milletler eski büyükelçisi ve Hint asıllı Amerikalı olan Nikki Haley de yer alıyor. Göstericilere silah doğrultan çift kurultayda konuştu Trump, silah edinme hakkını savunan bir başkan olarak tanınıyor. Trump, anayasal güvence altında olan silah edinme hakkını yüksek sesle dile getirmekten çekinmiyor. Kurultayda bu konuda tartışma yaratan bir de çift söz aldı. Haziran ayında Missouri’deki ‘Siyahların Hayatı Önemlidir’ protestoları sırasında evlerinin önünden geçen kalabalığa silahlarını doğrultan Mark ve Patricia McCloskey çifti kurultayda konuştu. Savcılık tarafından yasadışı silah kullanmak suçuyla yargılanan McCloskey çifti kendilerini tehdit altında hissettiklerini savundu.

Mar McCloskey, “Donald Trump, Tanrı tarafından evlerinizi ve ailenizi koruma hakkınızı gözetecektir, aileleriniz radikal Demokratlar’ın gündemiyle güvende olmayacaktır” dedi. Demokrat Parti’nin geçen hafta yaptığı kurultay salgın nedeniyle büyük ölçüde sanal ortamda uzaktan gerçekleşti. Charlotte’taki kurultaya gelen Cumhuriyetçi delegelerin ise ateşleri ölçüldü her gün düzenli Corona testi yapıldı. Tüm delegeler kendi eyaletlerine dönmeden yeniden teste tabi tutulacak. Salonda Trump’ın yeniden adaylığı için toplanan 336 delegenin tamamı temas takip sistemi için yanlarında özel cihazlar taşıdı. Cumhuriyetçi Parti Kurultayı Demokrat Parti’ninki kadar olmasa da geçmiş yıllarda yapılanlardan çok daha küçük kapasitedeydi. İki parti de 2016’daki gibi kapalı stadyumlara sıkışan binlerce kişi katılımlı kurultaya ev sahipliği yapmadı. Geçen hafta sanal ortamda yapılan Demokrat Parti kurultayında “Amerika’da karanlık dönemi sonlandırma” sözü vermiş, “karanlığın değil ışığın müttefiki olacağız, korkuya karşı umudu, kurgulara karşı gerçekleri, adaleti ve ayrıcalıkları seçeceğiz” demişti.