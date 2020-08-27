Cumhuriyetçi Kurultay’da Son Akşam

ABD’de Demokrat Parti’ninkinin ardından Cumhuriyetçi Parti Kurultayı’nın da sonuna gelindi. Başkan Donald Trump, kurultayın dördüncü ve son gününde, adaylık kabul konuşmasını bu akşam yapacak.

Trump’ın akşam Beyaz Saray’da yapacağı konuşmanın ardından, Kongre binası ile Washington Anıtı arasında yer alan National Mall alanında havai fişek gösterisi düzenlenecek.

Donald Trump’ın adaylığı kabul konuşmasından önce de Konut ve Kentsel Gelişim Bakanı Ben Carson, Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell ve Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçiler’in lideri Kevin McCarthy ile Arkansas Senatörü Tom Cotton ve Beyaz Saray danışmanlarından Trump’ın kızı Ivanka Trump’ın konuşma yapması bekleniyor.

Başkan Yardımcısı Mike Pence, kurultayın üçüncü akşamında yaptığı konuşmada, “Joe Biden'in Amerika'sında güvende olmayacağız. Trump ve Biden arasındaki, 3 Kasım seçimi kanun ve düzenle kanunsuzluk arasında bir seçim olacak” dedi.

Baltimore kentindeki Fort McHenry Anıtı'nda konuşan Pence, Joe Biden’ın polis teşkilatının bütçesinin kesilmesine destek verdiğini savundu.