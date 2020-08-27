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Cumhuriyetçi Kurultay’da Son Akşam

27.08.2020 23:50 | Son Güncelleme

ABD’de Cumhuriyetçi Parti Kurultayı’nın da sonuna gelindi. Başkan Donald Trump, kurultayın dördüncü ve son gününde, adaylık kabul konuşmasını bu akşam yapacak

Cumhuriyetçi Kurultay’da Son Akşam

ABD’de Demokrat Parti’ninkinin ardından Cumhuriyetçi Parti Kurultayı’nın da sonuna gelindi. Başkan Donald Trump, kurultayın dördüncü ve son gününde, adaylık kabul konuşmasını bu akşam yapacak.

Trump’ın akşam Beyaz Saray’da yapacağı konuşmanın ardından, Kongre binası ile Washington Anıtı arasında yer alan National Mall alanında havai fişek gösterisi düzenlenecek.

Donald Trump’ın adaylığı kabul konuşmasından önce de Konut ve Kentsel Gelişim Bakanı Ben Carson, Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell ve Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçiler’in lideri Kevin McCarthy ile Arkansas Senatörü Tom Cotton ve Beyaz Saray danışmanlarından Trump’ın kızı Ivanka Trump’ın konuşma yapması bekleniyor.

Başkan Yardımcısı Mike Pence, kurultayın üçüncü akşamında yaptığı konuşmada, “Joe Biden'in Amerika'sında güvende olmayacağız. Trump ve Biden arasındaki, 3 Kasım seçimi kanun ve düzenle kanunsuzluk arasında bir seçim olacak” dedi.

Baltimore kentindeki Fort McHenry Anıtı'nda konuşan Pence, Joe Biden’ın polis teşkilatının bütçesinin kesilmesine destek verdiğini savundu.

Pence, Joe Biden’ın başkanlığa seçilmesi halinde ülkenin yönünü sosyalizme doğru yönlendirip geriye götüreceğini, ülkede kanun ve düzeni sağlayamayacağını, şiddetin ikiye katlanacağını öne sürdü.

Fort McHenry Anıtı, 1812’deki İngiltere savaşı sırasında kazanılan zaferin kutlanması için Amerikan bayrağı üzerine şiir yazılan yer olarak biliniyor. Bu şiir daha sonra Amerika’nın ulusal marşı oldu.

Başkan Donald Trump ve destekçilerinin sık sık dile getirdiği ‘’polis bütçesinin kesilmesine destek veriyor’’ iddialarını Biden şiddetle reddediyor. Ancak Biden ve başkan yardımcısı adayı Kamala Harris, polis harcamalarının kısılması ve sağlanan tasarrufun suçla mücadele eden diğer kamu dairelerine aktarılmasını savunuyor.

Biden’ın kampanya yöneticilerinden Kate Bedingfield da dün yaptığı açıklamada Pence’in konuşmasının, halkı daha da bölmek için, çürütülmüş korkutma ve psikolojik manipülasyon taktiklerinden oluştuğunu söyledi. Bedingfield, Pence’in her hafta binlerce Amerikalı’yı öldüren Corona virüsüne ya da ülkenin körfez kıyılarını vuran dev kasırgaya değinmediğine dikkat çekti.

Real Clear Politics sitesinin derlediği anketlerin ortalamasına göre Joe Biden, yüzde 7,6’lık farkla yarışı önde götürüyor. Ancak bu fark, seçim sonuçlarında belirleyici rol oynayan bazı kilit eyaletlerde azalıyor.

ABD’de son 40 yılda sadece iki başkan, 1980’de Jimmy Carter ve 1992’de George H.W. Bush, ikinci dönem girdiği seçim yarışını kaybetti. 2016 seçimlerinde Trump, rakibi Hillary Clinton’dan 3 milyon daha az oy almasına rağmen genelde Demokratları destekleyen Pennsylvania, Michigan ve Wisconsin eyaletlerinden galip çıkarak başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazandı. Son anketlere göre Biden bu üç eyalette de yarışı önde götürüyor.

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