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Cumhuriyetçi Lider Partinin Sansür Kararını Eleştirdi

09.02.2022 03:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Senatosu’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell, Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi’nin (RNC) geçen hafta aldığı bir kararla Temsilciler Meclisi üyeleri Liz Cheney ve Adam Kinzinger’ın 6 Ocak Komisyonu’nda yer almasını engelleme kararını eleştirdi

Cumhuriyetçi Lider Partinin Sansür Kararını Eleştirdi

ABD Senatosu’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell, Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi’nin (RNC) geçen hafta aldığı bir kararla Temsilciler Meclisi üyeleri Liz Cheney ve Adam Kinzinger’ın 6 Ocak Komisyonu’nda yer almasını engelleme kararını eleştirdi.

Temsilciler Meclisi’nin oluşturduğu komisyon eski Başkan Donald Trump’ın bir grup destekçisi tarafından Kongre’ye 6 Ocak’ta düzenlenen baskınını soruşturuyor.

‘‘Sıradan vatandaşların meşru siyasi söylemi’’

RNC, Cheney ve Kinzinger’ı sansürleme kararı alırken Temsilciler Meclisi Komisyonu’nu ‘‘sıradan vatandaşların meşru siyasi söylemde bulunmasını yargılamakla’’ suçlamıştı.

Bu sözler hem Demokratlar’ın hem de bazı Cumhuriyetçiler’in tepkisini çekti. Başkan Joe Biden’ın 3 Kasım 2021’deki seçim zaferini kabul etmeyen bir grup Beyaz Saray yakınında Trump’ın mitingine katıldıktan sonra Kongre’ye yürümüş ve polis engeline rağmen zorla binaya girerek camları ve kapıları kırmış, polislere saldırmıştı.

McConnell, ‘‘Bu şiddet içeren bir isyandı ve meşru bir seçimin ardından iktidarın bir yönetimden diğerine barış içinde devredilmesini önlemek amacını taşıyordu’’ dedi. McConnell, RNC lideri Ronna McDaniel’a güveninin devam ettiğini belirtti ancak ‘‘Konu RNC’nin çoğunluktan farklı görüşleri olan parti üyelerini dışlaması mı yoksa dışlamaması mı gerektiği’’ diye konuştu.

McConnel ve diğerleri arasında Kongre ara seçimlerinin olduğu bu dönemde gündemde tutulmasının partinin yararına olduğu düşünülen konular arasında anlaşmazlık yaşandığı görülüyor.

McConnell Kongre ara seçimlerine odaklanıyor

McConnell ve müttefikleri uzun süredir Ocak 2021’de yaşananlar yerine Kasım 2022’deki Kongre ara seçimlerinde Senato ve Temsilciler Meclisi’ni Demokratlar’dan geri almaya odaklanmayı tercih ettiklerini söylüyor.

Cumhuriyetçi Parti içinde sansür kararını eleştiren tek isim McConnell değil. Teksaslı Cumhuriyetçi Senatör John Cornyn Pazartesi yaptığı açıklamada, RNC'nin partinin birleşmesini istediğini söylediğini ancak bunun birleştirici bir eylem olmadığını belirtti. Alabama Senatörü Richard Shelby, Cumhuriyetçi Parti’nin ‘‘büyük bir çadır’’ olması gerektiğine inandığını kaydetti. Güney Carolina'dan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Utah'tan Mitt Romney, sansürü görüşmek üzere RNC lideri McDaniel ile temasa geçti.

Cumhuriyetçi Parti’nin Maine Senatörü Susan Collins de camları kıran ve Konge’ye zorla girenler için meşru siyasi söylemin söz konusu olmayacağını ve aksini söylemenin saçma olduğunu belirtti.

McConnell, saldırıdan bir hafta sonra Temsilciler Meclis'nin azil oylamasında eski başkanın beraati için oy kullanmasına rağmen, ‘‘ayaklanma’’ konusunda Trump'a yönelik güçlü eleştirisini sürdürdü.

Oylamadan sonra yaptığı bir konuşmada McConnell, "Başkan Trump'ın o günkü olayları kışkırtmaktan pratik ve ahlaki olarak sorumlu olduğuna şüphe yok" demiş, bir çetenin Başkan’ın adına Kongre’ye saldırdığını belirtmiş, ‘‘Bu suçlular onun pankartlarını taşıyor, bayraklarını asıyor ve ona bağlılıklarını haykırıyorlardı” diye konuşmuştu.

Öte yandan bazı Cumhuriyetçiler RNC’nin iki üyeyi sansürleme adımını savunuyor. Temsilciler Meclisi’ndeki üç numaralı Cumhuriyetçi New York temsilcisi Elise Stefanik, partinin önlem alma hakkına sahip olduğunu, bunun geri dönüşünü ve seçmene yansımasını hızla görmeyi beklediğini kaydetti. Teksas Senatörü Senatör Ted Cruz da Cheney ve Kinzinger’ın 6 Ocak komisyonundaki rolünün yapıcı olmadığını kaydetti.

Biden’ın seçim zaferine karşı çıkan isimlerden Senatör Josh Hawley de McConnell gibilerinin Washington’da bulunmasını ‘‘dikkatleri dağıtıcı bir durum’’ olarak değerlendirdi. Hawley, ‘‘Missouri eyaletine gelir ve buradaki Cumhuriyetçilerle konuşursanız muhtemelen RNC’yle aynı fikirde olduklarını göreceksiniz’’ dedi.

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