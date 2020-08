Cumhuriyetçi Parti Kurultayı Başkan Trump’ın Konuşmasıyla Sona Erdi

Kurultayın dördüncü ve son gecesinde, eski New York Belediye Başkanı Rudolph Giuliani, Senato’daki Cumhuriyetçilerin lideri Mitch McConnell, Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçilerin lideri Kevin McCarthy ve Arkansas Senatörü Tom Cotton’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda partili konuşma yaptı.

Cumhuriyetçi Parti’nin dört gün süren kurultayı, Başkan Donald Trump’ın, 3 Kasım’da yapılacak seçimlerde partinin başkan adaylığını kabul ettiğini açıkladığı, bir saat on dakika süren konuşmasıyla sona erdi.

Başkan Trump, önümüzdeki dört yılda ülke tarihinin en büyük ekonomisini yeniden inşa edeceklerini, istihdamı artıracaklarını, gelirleri arttırarak rekor düzeyde bir refah sağlayacaklarını belirterek ”Amerika'yı tüm tehditlere karşı savunacağız. Amerika'yı her türlü tehlikeye karşı koruyacağız. Ulusal başarının yeni zirvelerine ulaşacağız. Birlik ruhunu yeniden canlandıracağız. Amerika, karanlığa gömülmüş bir ülke değil. Amerika, tüm dünyayı aydınlatan meşaledir. Bizden önceki cesur Amerikalılar gibi biz de bu zorluğun üstesinden geliyoruz. Hayat kurtaran tedaviler sunuyoruz. Yıl sonundan önce veya belki daha da erken bir aşı üreteceğiz. Virüsü ve salgını yeneceğiz ve her zamankinden daha güçlü çıkacağız” dedi.

Bu yıl yapılacak başkanlık seçimlerinin, Amerikan tarihinin en önemli seçimi olduğunu, seçmenlerin daha önce hiç bu kadar karşı karşıya gelmediğini öne süren Trump “Şimdiye kadar bu ülkede başardığımız her şey tehlikede. Bu, ülkemiz tarihindeki en önemli seçimdir. Seçmenler, iki parti, iki vizyon, iki felsefe, iki gündem arasında bir seçim yapacaklar. Bu seçimlerde seçmenler, Amerikan rüyasını kurtarmaya da sosyalist bir ajandanın, değerlerimizi yıkmasına izin verip vermeyeceğimize karar verecek. Hızla milyonlarca yüksek maaşlı iş yaratıp yaratmayacağımıza karar verecek.

Göçmenlik politikalarını savundu

Başkan Trump, çok eleştirilen göçmenlik politikalarını da savundu. Şimdiye kadar uyguladığı göçmenlik politikalarında da başarılı olduğunu belirterek, “Cihatçıların ülkeye girişini engelledim. 20 bin çete üyesi ve 500 bin suçluyu sınır dışı ettik. Bugün Amerika'nın sınırları her zamankinden çok daha güvenli. Şimdiye kadar sınırda 500 mil uzunluğunda duvar inşa ettik. Her hafta on mil daha ekliyoruz.” dedi.

“Dış politika konusunda verdiğim sözleri tuttum”

Başkan Trump, Ortadoğu politikalarıyla ilgili de “Ben göreve başladığımda, Ortadoğu tam bir kaos içindeydi. IŞİD ve İran yükselişteydi ve Afganistan'daki savaşın görünürde sonu yoktu. Tek taraflı olan, korkunç İran nükleer anlaşmasından çekildim. Benden önceki birçok başkanın aksine, sözümü tuttum ve İsrail'in gerçek başkentini tanıdım ve elçiliğimizi Kudüs'e taşıdım. Ayrıca Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini de tanıdık. Ve bu ay, 25 yıldır ilk kez Ortadoğu’da barış anlaşması yapılmasını sağladım. Ayrıca IŞİD halifeliğinin yüzde 100'ünü yok ettik. Kurucusu ve lideri el-Bağdadi'yi öldürdük. Ayrı bir operasyonda, dünyanın bir numaralı teröristi Kasım Süleymani’yi öldürdük. Önceki yönetimlerin aksine Amerika'yı yeni savaşların dışında tuttum, artık birliklerimiz eve dönüyor” ifadelerini kullandı.