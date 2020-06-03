Cumhuriyetçi Parti Kurultayına Demokrat Validen Salgın Engeli

Başkan ve Cumhuriyetçiler Demokrat Vali Roy Cooper’dan etkinliği geleneksel haliyle tam kapasite ve delegelerin serbestçe maske takmadan dolaşabilecekleri şekilde yapılmasını talep etmişti.

Charlotte kentindeki Spectrum Arena’da yapılması planlanan etkinliğe delegeler ve parti yetkililerinin de dahil olduğu 19 bin kadar kişinin katılması bekleniyordu. Ağustos sonunda yapılması planlanan etkinliğe Başkan Trump’ın da katılması ve burada Cumhuriyetçi Parti’nin Kasım ayındaki seçimler için başkan adaylığının resmen ilan edilmesi planlanıyordu.

Trump yazdığı Twitter mesajlarında “Vali Cooper hala ‘sığınağa saklanma’ durumunda, toplantı salonunu daha önce planlanan ve söz verilen şekilde kullanmamıza izin vermiyor” dedi ve Cumhuriyetçi Parti’nin 2020 Ulusal Kurultayı’na ev sahipliği yapması için başka bir eyalet bulmak zorunda kaldığını söyledi.

Ancak Vali Cooper Salı günü bu talepleri reddetti ve genel kurul döneminde Corona salgınının ne durumda olacağını şimdiden öngörmenin mümkün olmayacağını belirterek etkinliğin sosyal mesafe ve maske takılması kuralları gözetilerek daha kısıtlı ve az kişiyle yapılmasının bir gereklilik olduğunu söyledi.

Basında Cumhuriyetçi yetkililerin Charlotte kentinin 600 kilometre kadar batısındaki Nashville ve Tennessee kentlerini ziyaret edeceği haberleri yer aldı. Kurultayın yapılabileceği diğer kentler arasında Florida eyaletinin Jacksonville ve Orlando kentleriyle Nevada’da Las Vegas ve Georgia eyaletindeki bazı bölgeler yer alıyor.

Demokrat Parti ise Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde 13-16 Temmuz arasında yapılması planlanan kurultay etkinliklerini 17 Ağustos’a ertelemişti.

Demokrat Parti Ulusal Kurultayı’ndan yapılan açıklamadaysa etkinliğin ne şekilde yapılacağı konusunun değerlendirildiği ve katılımcı sayısının azaltılması gibi önlemler alınabileceği kaydedildi. Böylece en iyi yaklaşımın bekleyerek durumu gözlemlemek olacağı bildirilmişti.

Bu gelişmeler yaşanırken Kuzey Carolina’da son günlerde Corona virüsü vaka sayısında artış görülüyor. Çarşamba günü 29 bin 889 olarak açıklanan toplam vaka sayısının her an 30 bine ulaşması bekleniyor.

