Cumhuriyetçi Parti Kurultayının İkinci Gününde First Lady Konuştu

Dört gün sürecek Cumhuriyetçi Parti Kurultayının ikinci gecesine, Başkan Donald Trump’ın ailesi yaptığı konuşmalar damgasını vurdu. Kurultayın, “Fırsat ülkesi” temalı ikinci gecesinde, Trump ailesinden First Lady Melania Trump, Eric Trump ve Tiffany Trump konuştu. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, kurultaya resmi bir ziyaret için bulunduğu Kudüs’ten katıldı. Bakan Pompeo’nun, diplomatik geleneklerin dışına çıkıp, dışişleri bakanı görevindeyken kurultayda konuşma yapması eleştirildi. Demokrat Partililer, Pompeo’nun kurultayda konuşma yapmasının yasalara aykırı olduğunu öne sürerek soruşturma başlatacaklarını belirtti. Başkan Trump, kurultayın ikinci gecesinde Beyaz Saray’daydı. Başkan Trump, farklı ülkelerden beş ayrı kişi için Beyaz Saray’da düzenlenen Amerikan vatandaşlığı yemin törenine katıldı. Başkan Trump, yemin töreninden sonra yeni Amerikan vatandaşlarını kutladı. Törenden sonra kısa bir konuşma yapan Trump yeni Amerikan vatandaşlarına ”Sizin başkanınız olmaktan onur duyuyorum” dedi.

“Donald aşı ve tedavi geliştirmek için her şeyi yapacaktır” First Lady Melania Trump konuşmasını, Beyaz Saray’ın yenilenen Gül Bahçesi’nden yaptı. First Lady, Corona virüsünün Mart ayından beri hayatları değiştirdiğini belirterek salgın hastalık yüzünden, yaşamını yitirenlerin yakınlarına duyduğu üzüntüyü dile getirip taziyelerini iletti. Melania Trump, kocasının salgın hastalıkla mücadele konusunda elinden geleni yapacağını belirterek “Gerekli aşı ve tedaviyi geliştirmek için her şeyi yapacaktır. Mart ayından bu yana hayatlarımızın büyük ölçüde değiştiğini kabul edelim. Görünmez düşman COVID-19, güzel ülkemizi kasıp kavurdu ve hepimizi etkiledi. Birçok insanın endişeli olduğunu, bazılarının kendilerini çaresiz hissettiğini biliyorum. Eşim ve yönetimi herkesin kullanabileceği bir tedavi yöntemi ya da aşı bulunana kadar salgın hastalıkla savaşmayı bırakmayacak. Donald, bu korkunç salgından etkilenen herkese bakmak için elinden geleni yapana kadar dinlenmeyecektir” dedi. “Amerikan rüyamı gerçekleştirdim”

Melania Trump, eşinin muhalefet ve medya tarafından haksız bir şekilde eleştirildiğini belirterek “Kocam bu ülkeyi çok seviyor. Bu ülke için neler yapılması gerektiğini de biliyor. Gece, gündüz çalışıyor. Ona bir şeyi yapma derseniz gerçekleştirene kadar daha da fazla çalışır. Son beş yılda öğrendiğiniz gibi o, geleneksel bir politikacı değil. O, sözcükleri sadece söylemiyor. Harekete geçirerek sonuçlarını alıyor. Ülkemizin geleceği onun için her zaman çok önemli olmuştur” dedi Eşinin kendisine her zaman destek olduğunu belirten Melania Trump, komünizmle yönetilen bir ülke Slovenya’dan 26 yaşındayken en büyük hayali olan Amerika’ya göç ettiğini, on yıl süren bürokratik işlemlerin ardından 2006 yılında da Amerika vatandaşı olduğunu ve kendi Amerikan rüyasını gerçekleştirdiğini kaydetti. Pompeo: ”Trump dünyada cesur girişimlere öncülük etti” Dışişleri Bakanı Pompeo kurultay konuşmasına “Size güzel Kudüs’ten sesleniyorum” diye başladı. Pompeo, Başkan Trump’ın, “Önce Amerika” vizyonunu hayata geçirdiğini belirterek ”Başkan Trump, bizi güvende tutmak ve özgürlüklerimizi korumak için görevini yaptı. Başkan, dünyanın neredeyse her köşesinde cesur girişimlere öncülük etti” dedi.

Pompeo, Başkan Trump’ın Çin Komünist Partisinin yağmacı saldırganlığına son verdiğini, Amerika’da diplomat olarak görünen Çinli casuslarının hapse atılmasını veya Çin’e geri gönderilmesini sağladığını, Çin’le Amerika ekonomisi arasında fark yaratan ve gülünç derecede haksız ticarete neden olan anlaşmaya son verdiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Pompeo, Trump’ın Kuzey Kore’yle yaşanan tansiyonu düşürdüğünü, her şeye rağmen Kuzey Kore liderini masaya oturtarak nükleer füze testlerini sonlandırdığını, Kuzey Kore’deki Amerikalıları ülkelerine geri getirdiğini söyledi. Pompeo, Başkan Trump’ın Rusya ve İran’a yönelik oldukça sert politikalar yürüttüğünü belirterek “Amerika bugün Başkan Trump sayesinde NATO’da daha güçlü” dedi. Pompeo, İran ve IŞİD’e karşı Trump’ın başarılı liderliğinde sonuçlar alındığını belirterek “İranlı terörist Kasım Süleymani öldürüldü. Bu, Orta Doğu'da yüzlerce Amerika askerinin ve binlerce Hristiyan'ın öldürülmesinden, en çok sorumluluğu olan kişiydi. Başkan henüz göreve başladığında radikal İslamcı teröristlerin Amerikalıların kafasını kestiğini ve IŞİD'in Büyük Britanya kadar bir bölgeyi kontrol ettiğini hatırlayacaksınız. Bugün, başkanın kararlılığı ve liderliği sayesinde IŞİD halifeliği ortadan kalktı. Lideri Ebu Bekir el-Bağdadi öldü “dedi.

“Torunlarımızın tarih kitaplarında okuyacakları bir anlaşma” Pompeo, Trump’ın ABD'yi İran’la olan oldukça kötü bir nükleer anlaşmadan çıkardığını ve Ayetullah, Hizbullah ve Hamas'ı sıkıştırdığını kaydetti. Pompeo, Başkan Trump’ın ABD büyükelçiliğini Yahudi anavatanının gerçek başkenti olan Kudüs'e taşıdığını, iki hafta önce de İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında tarihi bir barış anlaşmasına aracılık ettiğini hatırlatarak ”Bu, torunlarımızın tarih kitaplarında okuyacakları bir anlaşma” dedi. Dışişleri Bakanı Pompeo, konuşmasını Rahip Anrew Brunson’un sözleriyle bitirdi. Rahip Brunson’un iki yıl Türkiye'de Amerikalı bir rehine olarak tutuklu kaldığını ancak serbest bırakıldığını belirtti. Brunson’un, serbest kaldıktan sonra "Sadık ol, tahammül et ve iyi bitir" dediğini vurguladı. “Babam yaptı yine yapacak” Başkan Trump’ın küçük kızı Tiffany Trump, dört yıl önce yapılan kurultaydaki konuşmasından günümüze dünyada, ülkede ve ailesi için çok şeyin değiştiğini, yaşanan salgın sırasında hukuk fakültesinden mezun olduğunu söyledi.

Tiffany Trump, kendi neslinin gelecekle yüzleşmek için birleştiğini ancak çoğunun nasıl bir ülkede yaşamak istediğini düşündüğünü belirterek “Babam gelişen bir ekonomi düzeni kurdu ve bana inanın, yine yapacak. Bu seçimlerde, her birinizi siyasi sınırlarını aşmaya davet ediyorum. Bu, baskıya karşı özgürlük mücadelesi. Amerika'ya sadık kılma mücadelesidir. Size retoriğe değil, sonuçlara göre karar vermenizi tavsiye ediyorum” dedi. Medya’yı eleştiren Tiffany Trump “İnsanlar düşüncelerimizin, fikirlerimizin ve hatta kime oy vereceğimizin seçiminin, medya ve teknoloji devleri tarafından manipüle edildiğini kabul etmelidir. Medyayı izlerseniz, önyargılı bir fikir alırsınız. Hangi bilgileri aldığımızın bu şekilde manipüle edilmesi özgürlüklerimizi engeller. Bu yanlış bir bilgilendirme sistemi” dedi. “Babam meydan okuyan tek kişi” Babası Donald Trump’ın pek çok ayrı cephede mücadele verdiğini belirten Tiffany Trump “Babam, Amerikalıların anayasal özgürlüklerinin muhafaza edilmesini ve adaletle hakikatin hüküm sürmesini sağlamak için yerleşik bürokrasiye, büyük ilaç ve medya tekellerine meydan okuyan tek kişidir. Babam düpedüz kendisine yönelik nefret karşısında bile zorluklardan kaçmıyor çünkü Amerika için savaşmak onun uğruna her şeyi feda edeceği bir şey. Ülkemiz için büyük hayaller hayal ediyor. Oyum Amerikan ideallerine. Oyum Donald J. Trump’a” dedi