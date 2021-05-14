Cumhuriyetçi Parti Merkez Karar Kurulu'na Yeni Lider

Elise Stefanik'in Cumhuriyetçi Parti'nin Temsilciler Meclisi'ndeki merkez karar kurulu liderliğine seçilmesi, 2020 yılı Kasım ayındaki başkanlık seçimini kaybetmesine rağmen eski Başkan Trump'ın parti içindeki egemenliğini pekiştirmesi anlamına geliyor. 2024 yılındaki başkanlık seçiminde yeniden aday olma fikrine sıcak bakan Trump, Stefanik'in partinin üç numaralı ismi haline gelmesiyle 2022 yılında yapılacak Kongre ara seçimlerinde de parti içinde önemli rol oynayabilir.

Stefanik, bu görevden ihraç edilen Wyoming eyaleti temsilcisi ve aynı zamanda eski Başkan George W. Bush'un yardımcısı Dick Cheney'nin kızı olan Liz Cheney'den boşalan koltuğa oturacak.

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi Partililer, Cuma günü yapılan oylamada eski Başkan Donald Trump'ın ortaya koyduğu liderlik modelinin izinden giderek partinin üç numaralık liderlik makamı olarak kabul edilen merkez karar kuruluna New York eyaleti temsilcisi Elise Stefanik'i seçti.

Liz Cheney, eski başkanın bir daha Oval Ofis'in yanına yaklaşmaması için elinden geleni yapacağı sözü vermesine rağmen Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'ye giderek daha çok egemen olduğu gözleniyor.

Cumhuriyetçi Partililer, Trump'ın tek dönemlik başkanlığı sırasında hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da çoğunluğu kaybetse de Trump, kendisine sadık olmamakla suçladığı partililerden intikam almaya devam ediyor.

Temsilciler Meclisi'nde hakkında iki kez azil soruşturması açılan Trump'ın en ateşli destekçilerinden biri olan Stefanik, Kongre'de nispeten ılımlı bir oy siciline sahip olmasına rağmen katı muhafazakar olarak bilinen Chip Roy'u mağlup etmeyi başardı.

Trump, kapalı kapılar ardında yapılan oylama sonrasında yayınladığı açıklamada, "Elde ettiği Büyük ve Ezici zafer için Elise Stefanik'e Tebrikler! Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi Parti birleşti, Amerika'yı Yeniden Yücelt hareketi Güçlü!" ifadelerine yer verdi.

