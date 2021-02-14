Cumhuriyetçi Parti Nasıl Bir Yol İzleyecek?

Cassidy, ABC televizyonuna yaptığı açıklamada, “Başkan Trump’ı sorumlu tutma girişimden bulunuyorum. Eminim zaman geçtikçe insanlar bu duruşa gelecek” dedi.

Senato’daki yargılamada Trump için ‘suçlu’ oyu kullanan Louisiana Senatörü Bill Cassidy daha fazla kişinin gerçekler ortaya çıktıkça kendisiyle uzlaşacağına inandığını belirtti.

Ancak her Cumhuriyetçi senatör Graham gibi düşünmüyor.

Eski Başkan Donald Trump’ın Senato’da aklanmasının ardından Cumhuriyetçi Parti’nin yola nasıl devam edeceği merak konusu. Trump için ‘suçlu’ oyu kullanan bazı Cumhuriyetçi senatörler kendi eyaletlerinde eleştirilerin hedefinde.

Pennsylvania Cumhuriyetçi Parti lideri de Pennsylvania Cumhuriyetçi Senatörü Pat Toomey’i Trump’ı suçlu bulduğu için kınadı.

Senato Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell da Trump’ı suçsuz bulmasına rağmen eski başkanı sert cümlelerle eleştirmişti.

Senato’daki yargılamada 7 Cumhuriyetçi senatör 50 Demokrat’la birlikte Trump’ın suçlu olduğu yönünde oy kullanmıştı.

O isimlerden biri de Alaska senatörü Lisa Murkowski’ydi.

Murkowski, o isimlerden 2022’de seçime girecek tek kişi.

Pazar günü sosyal medyadan bir mesaj paylaşan Murkowski, “Eğer Trump’ın davranışları azil suçu değilse, azil suçunun ne olacağını tahmin edemiyorum” dedi.

Trump kendisini desteklemeyenleri seçimlerde desteklememekle tehdit ediyordu. Ancak Cumartesi günkü yazılı açıklamasında daha çok kendi siyasi geleceğinden bahsetti.

Amerikan kamuoyunda bazı eski Cumhuriyetçi yetkililerin üçüncü bir parti kurmayı tartıştığı belirtiliyor.

Eski Başkan Donald Trump hakkında 6 Ocak'taki Kongre baskınıyla ilgili olarak ikinci azil kararı alınmış ve 9 Şubat'ta da Senato'da yargılanmaya başlanmıştı.

Trump, isyana teşvik suçlamasından Senato'da 5 gün süren yargılamanın ardından suçsuz bulunmuştu.

Suçlu bulunması için 67 senatörün bu yönde oy kullanması gerekiyordu ancak bu sayı 57'de kaldı.

7 Cumhuriyetçi senatör de Demokratlar'la birlikte oy kullandı.

