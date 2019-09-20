Cumhuriyetçi Parti ve Seçmen Arasında Denge Kurmaya Çalışan Siyasetçi - PAZAR

Ev ve iş hayatını iki kent arasında sürdürmek, herkes için zordur. Ancak binlerce seçmenin oy vererek iş başına getirdiği Kongre üyeleri, bir yandan aile yaşantılarını aksatmamaya çalışırken diğer yandan siyasi parti platformlarıyla seçmenlerinin ihtiyaçları arasında denge kurmaya çalışıyor. Minnesota eyaletinin 8'inci seçim bölgesini temsil eden Pete Stauber, Kongre'nin yeni üyelerinden. Stauber, temsil ettiği bölgenin ulusal meselelerle yakından ilgili önceliklerine hizmet etmeye çalışıyor.
Emekli polis memuru Pete Stauber, Temsilciler Meclisi üyesi olarak Washington'da yeni işinin başında.
Bir diğer işi, memleketi Minnesota eyaletinin Duluth kentinde 660 bin seçmenine kulak vermek. Seçmenler, göç gibi ulusal meselelere çözüm talep ediyor.
Stauber'ın temsil ettiği bölgede her on kişinin dokuzu, beyaz. Sekizinci seçim bölgesi aynı zamanda kırsal bir bölge.
Duluth ve çevresinde işsizlik oranı, yüzde 4'ün altında. Miller, işlerini yürütmek için göçmen işçilere muhtaç. Başkan Trump ise göçü kısıtlamaya çalışıyor. Stauber partisinin göç konusundaki sert tavrını desteklerken bir yandan da seçmenlerinin ihtiyaçlarına yanıt vermek zorunda.
Kongre üyesi Stauber, göç krizini yerinde incelemek üzere Arizona-Meksika sınırına uçtu.
Stauber'ın temsil ettiği bölge, Superior Gölü'nün kıyısında, sınırdan 3 bin 200 kilometre uzaklıkta.
Stauber aynı zamanda çiftlikleri, ormanları ve madencilik yapılan alanları da temsil ediyor. Bunların arasında bakır madenine dönüşmesi planlanan bir alan da var.
Stauber'ın önerdiği ilk yasa, Minnesota'nın maden bölgesinde bir bakır madeni açılmasını öngörüyor
Madencilik firması Polymet, açılacak madenin bin kişiye doğrudan ve dolaylı iş imkanı sağlayacağını kaydediyor. Ancak ormanlık alanları madenciliğe açmak, ulusal çaplı ve tartışmalı bir mesele.
”Polymet, eyalet bazında ve federal bazda tüm çevre standartlarını karşıladı ya da aştı. Ormanlarımızı ve su kaynaklarımızı koruyarak madencilik yapabiliriz.”
Ancak bu suların ötesinde yerli kabile Chippewa'nın Fond du Lac grubu yaşıyor. Kabilenin reisi, Kevin DuPuis:
”Burada en az 500 yıl var olacak bir su tutma havzasından bahsediyoruz. Konuyu bu topraklarda yaşayan yerlilerin, özellikle de Ojibwe kabilesinin bakış açısından ele alacak olursak yedi nesil boyunca var olacak bir durum söz konusu. Bu sadece yerli halk değil, yerli olmayan halk için de geçerli. Zehirli bir su havzasıyla başa çıkmak zorunda kalacağız.”
Tasarının Temsilciler Meclisi'nde oya sunulup sunulmayacağına, şu anda Kongre'de tasarıyı inceleyen bir alt komisyon karar verecek.
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