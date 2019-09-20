Cumhuriyetçi Parti ve Seçmen Arasında Denge Kurmaya Çalışan Siyasetçi - PAZAR

Ev ve iş hayatını iki kent arasında sürdürmek, herkes için zordur. Ancak binlerce seçmenin oy vererek iş başına getirdiği Kongre üyeleri, bir yandan aile yaşantılarını aksatmamaya çalışırken diğer yandan siyasi parti platformlarıyla seçmenlerinin ihtiyaçları arasında denge kurmaya çalışıyor. Minnesota eyaletinin 8'inci seçim bölgesini temsil eden Pete Stauber, Kongre'nin yeni üyelerinden. Stauber, temsil ettiği bölgenin ulusal meselelerle yakından ilgili önceliklerine hizmet etmeye çalışıyor.

Emekli polis memuru Pete Stauber, Temsilciler Meclisi üyesi olarak Washington'da yeni işinin başında.

Bir diğer işi, memleketi Minnesota eyaletinin Duluth kentinde 660 bin seçmenine kulak vermek. Seçmenler, göç gibi ulusal meselelere çözüm talep ediyor.

Stauber'ın temsil ettiği bölgede her on kişinin dokuzu, beyaz. Sekizinci seçim bölgesi aynı zamanda kırsal bir bölge.

Duluth ve çevresinde işsizlik oranı, yüzde 4'ün altında. Miller, işlerini yürütmek için göçmen işçilere muhtaç. Başkan Trump ise göçü kısıtlamaya çalışıyor. Stauber partisinin göç konusundaki sert tavrını desteklerken bir yandan da seçmenlerinin ihtiyaçlarına yanıt vermek zorunda.