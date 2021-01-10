Cumhuriyetçi Parti’de Trump’a İstifa Çağrıları Artıyor

Cumhuriyetçi Parti Senatörü Pat Toomey Başkan Donald Trump’ın istifa etmesi gerektiğini belirtti. Daha önce Cumhuriyetçi Parti Alaska Senatörü Lisa Murkowski de Trump’a istifa çağrısı yapmıştı.
Toomey bu açıklamayı hem NBC hem CNN televizyonuna yaptı. Pennsylvania Senatörü, “Sanırım ülkemiz için en iyi olan başkanın istifa etmesi ve bir an önce gitmesi” ifadesini kullandı.
Toomey, Trump’ın görevden ayrılmasına 10 gün kalmışken azil için gerekli süre olduğuna inanmadığını söyledi.
Toomey CNN televizyonunda da yaptığı açıklamada istifanın bu insanın geçmişine bakması için en iyi yol olduğuna inandığını kaydetti.
2022 yılında senatörlüğü bırakacağını daha önce açıklayan Toomey, Trump’ın seçimden sonra bir derece çılgınlığa dönüştüğünü de vurguladı.
Toomey, Trump’ın seçim sonrası tavırlarının öncesinden oldukça farklı olduğunu kaydetti. Pennsylvania Senatörü, “Bir çeşit çılgınlağa döndü ve kesinlikle düşünülemez ve affedilmez hareketlerin içine girdi” dedi.
Cumhuriyetçi Alaska Senatörü Lisa Murkowski de Cuma günü yaptığı açıklamada Trump’ın istifa etmesi gerektiğini belirtmişti.
Murkowski ayrıca Cumhuriyetçi Parti’nin kendisini Trump’tan ayıramaması durumunda partiyi terketmeyi değerlendireceğini de belirtmişti.
Cumhuriyetçi bir başka senatör Ben Sasse de CBS televizyonuna yaptığı açıklamada Trump’a yönelik azil kararını ciddi biçimde değerlendireceğini çünkü Trump’ın yeminini göz ardı ettiğini kaydetmişti.
Temsilciler Meclisi yeni haftayla birlikte Kongre’nin gündemine azil tasarısını getirmeyi planlıyor.
Temsilciler Meclisi’nde Demokratlar çoğunlukta ve Trump’la ilgili azil kararının çıkması oldukça yüksek ihtimal.
Ancak azil kararı sonrası Senato’da Trump’ın görevden alınması için oylama yapılabilecek mi?
Amerikan medyasına göre Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell Senato oturumu için 19 Ocak tarihini işaret etti. Ancak 20 Ocak’ta Joe Biden’ın yemin töreni var.
Senato böyle bir tarihde Trump’la ilgili yargılama oturumu yapmasının ardından görevden almayla ilgili oylama yapabilecek mi?
20 Ocak’ta Biden yemin edrek göreve başlıyor.
Oylama olsa bile, Trump destekçilerinin Çarşamba günkü Kongre baskınına rağmen Senato’da Trump’ı görevden almak için 67 sayısına ulaşmak yine de oldukça zor görünüyor.