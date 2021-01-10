Cumhuriyetçi Parti’de Trump’a İstifa Çağrıları Artıyor

Cumhuriyetçi Parti Senatörü Pat Toomey Başkan Donald Trump’ın istifa etmesi gerektiğini belirtti. Daha önce Cumhuriyetçi Parti Alaska Senatörü Lisa Murkowski de Trump’a istifa çağrısı yapmıştı.

Toomey bu açıklamayı hem NBC hem CNN televizyonuna yaptı. Pennsylvania Senatörü, “Sanırım ülkemiz için en iyi olan başkanın istifa etmesi ve bir an önce gitmesi” ifadesini kullandı.

Toomey, Trump’ın görevden ayrılmasına 10 gün kalmışken azil için gerekli süre olduğuna inanmadığını söyledi.

Toomey CNN televizyonunda da yaptığı açıklamada istifanın bu insanın geçmişine bakması için en iyi yol olduğuna inandığını kaydetti.

2022 yılında senatörlüğü bırakacağını daha önce açıklayan Toomey, Trump’ın seçimden sonra bir derece çılgınlığa dönüştüğünü de vurguladı.

Toomey, Trump’ın seçim sonrası tavırlarının öncesinden oldukça farklı olduğunu kaydetti. Pennsylvania Senatörü, “Bir çeşit çılgınlağa döndü ve kesinlikle düşünülemez ve affedilmez hareketlerin içine girdi” dedi.

Cumhuriyetçi Alaska Senatörü Lisa Murkowski de Cuma günü yaptığı açıklamada Trump’ın istifa etmesi gerektiğini belirtmişti.