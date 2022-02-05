Cumhuriyetçi Parti’den Cheney ve Kinzinger’a Engel

Cumhuriyetçi Parti, Temsilciler Meclisi üyesi Liz Cheney ve Adam Kinzinger’ın Kongre’nin eski Başkan Donald Trump’ın 2020 seçim sonuçlarını değiştirme çabalarına yönelik soruşturmasında yer almalarına engel oldu.

Cheney ve Kinzinger 6 Ocak Kongre saldırısının ardından Trump’ın isyana teşvik gerekçesiyle azledilmesi için oy kullanan Cumhuriyetçi Parti üyelerindendi. İki isim ayrıca, Temsilciler Meclisi’nin 6 Ocak soruşturma komisyonunda yer alıyordu.

Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi (RNC) Cuma günü Cheney ve Kinzinger’ın, 6 Ocak komisyonuna dahil olmasını engelleyen bir karara imza attı ve iki Kongre üyesini Demokratlar’ın ‘‘sıradan vatandaşları meşru siyasi söylemlerinden dolayı yargılama’’ çabalarına katılmakla suçladı.

Karar, RNC’nin Salt Lake City’de 168 Cumhuriyetçi’nin katıldığı kış toplantısında yapılan sözlü oylamada alındı. Toplantıyı izleyen gazetecilere göre karara karşı çıkan parti üyelerinin sayısı çok azdı.

‘‘Partinin ara seçim çabalarına zarar veriyor’’

Partiden yapılan açıklamada Cheney ve Kinzinger’ın 6 Ocak soruşturmasına katılmasının, Cumhuriyetçiler’in ara seçimlerde Kongre’de çoğunluğu yeniden ele geçirme çabalarına zarar verdiği belirtildi.

Kararda Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi’nin iki temsilciye tüm desteğini derhal çekeceği belirtildi; ancak partiden ihraç edilip edilmeyeceklerine dair açıklama yapılmadı. Komite, bazı kaynaklarını Cumhuriyetçi adayların kampanyalarına destek için kullanıyor.

‘‘Cumhuriyetçi liderler gönüllü rehine oldu’’

Liz Cheney, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, ‘‘Cumhuriyetçi Parti liderleri, başkanlık seçimini değiştirmeye çalıştığını kabul eden ve bazıları gizli ayaklanma planları yapmakla suçlanan 6 Ocak sanıklarını affedeceğini öne süren bir adamın gönüllü rehineleri oldular’’ dedi. 6 Ocak Kongre baskınının ardından Trump’ın çok sayıda destekçisine suçlamalar yöneltilmişti.

Cheney, partisinin Donald Trump’a sahip çıkmak için anayasaya sırtını dönen üyelerini tanıyamadığını söyledi. Trump, Wyoming eyaletindeki parti önseçimlerinde Cheney’nin rakibini destekliyor.

Yeniden seçim yarışına girmeyen Kinzinger ise Trump’ın siyasete girmesinden önce de muhafazakar bir Cumhuriyetçi olduğunu söyledi; ‘‘Bizi bu noktaya getiren siyasi koşullarla mücadele etmeye devam edeceğim’’ dedi.

İki Cumhuriyetçi temsilciye destek mesajı veren isimlerden biri Senatör Mitt Romney oldu. Romney, Twitter mesajında Cheney ve Kinzinger için ‘‘onurlu’’ sıfatını kullandı; ‘‘Doğruyu arayan bilinçli kişileri sansürleyen parti utanmalı’’ dedi.

Senatör Bill Cassidy de Cheney ve Kinzinger’a destek mesajı verirken Cumhuriyetçi Parti’nin Temsilciler Meclisi’ndeki lideri Kevin McCarthy Reuters haber ajansının yorum talebine yanıt vermedi.

Mayıs ayında Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçiler Cheney’i Trump’ın 3 Kasım 2021 başkanlık seçimine yolsuzluk karıştığı iddialarına karşı çıktığı için partinin lider kadrosundan ihraç etmişti.

Başkan Donald Trump’ın Beyaz Saray yakınında düzenlediği mitingden çıkan kalabalık 6 Ocak’ta Kongre binasına polis engeline rağmen zorla girmiş, saldırıda dört kişi, olayların ertesi günü ise bir polis memuru hayatını kaybetmişti. 140 polisin yaralandığı olayda daha sonra dört polis memuru ise intihar etmişti.

8 Kasım Kongre ara seçimleri yaklaşırken partisi üzerindeki güçlü etkisini koruyan Trump, kendisine karşı tavır alan Cumhuriyetçiler’le mücadele ediyor. Cumhuriyetçiler, ara seçimlerde Temsilciler Meclisi ve Senato’nun kontrolunu Demokratlar’dan geri almayı umuyor.

