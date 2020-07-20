Cumhuriyetçi Partili Liderler Corona Krizi İçin Beyaz Saray'da

ABD Kongresi'nin önde gelen Cumhuriyetçi Partili liderleri, bir sonraki Corona ekonomik yardım paketini ele almak üzere Beyaz Saray'da Başkan Donald Trump'la görüştü. Görüşmeler, birçoklarının şimdiye kadar iyileşmesini umduğu ancak salgının yayılmasıyla birlikte durumun daha da kötüleştiği ve acil ekonomik yardım programının süresinin dolmak üzere olduğu ortamda düzenlendi. Senato'daki Cumhuriyetçi Partili çoğunluk ve Beyaz Saray arasında yaşanan yeni bölünmeler, bir takım zorlukları beraberinde getiriyor. Senato Çoğunluk Lideri Kentucky Senatörü Mitch McConnell, birkaç gün içinde 1 trilyon dolarlık yardım paketini sunmaya hazırdı. Ancak Trump yönetimi, Corona testlerine daha fazla ödenek ayrılması planını engelledi ve tasarının hızla geçirilmesini engelleyebilecek başka öncelikleri gündeme taşıdı. MSNBC televizyonuna konuşan Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, ''Bu virüse son vermeliyiz'' dedi ve Beyaz Saray'ın Corona testleri için gereken ödeneği engelleme girişimlerini ''cehaletin de ötesine geçer'' şeklinde tanımladı.

Senato'daki Demokrat Partililer'in lideri Chuck Schumer da Mitch McConnell'ın yetersiz olarak gördükleri her türlü çabasını engelleyeceklerini kaydetti, ''Eğer zorunda kalırsak yine birlikte duruş sergileriz'' dedi. New York Senatörü Schumer, Demokrat senatörlerin McConnell'ın ilk tasarısına muhalefet etmesi üzerine Cumhuriyetçiler'i müzakere masasına oturmaya zorladığı stratejisini yeniden harekete geçirmeye hazırlanıyor. Trump, Pazar günü de Corona virüsünün 'ortadan kaybolacağı' iddiasını yineledi. Ancak Başkan'ın bu görüşü, Amerika'da hızla yükselen vaka ve ölü sayılarının önünü kesmede zorlanan sağlık yetkililerinin tahminleriyle uyuşmuyor. ABD'de Corona enfeksiyonu vakalarının yeniden tırmanışa geçtiği bu dönemde Kongre'nin önünde yüksek maliyetli yeni bir kurtarma planı tasarlamanın dışında fazla seçenek yok gibi görünüyor. Federal yardımların süresinin dolmak üzere olduğu bugünlerde salgının yayılmaya devam etmesi nedeniyle bazı iş yerleri yeniden kapanmaya, istihdam azalmaya başladı.

Kongre üyeleriyse Corona salgınına karşı federal strateji geliştirmeye çalışıyor.

Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Partili Mitch McConnell, memleketi Kentucky eyaletinde bir hastaneye yaptığı ziyarette, virüsün ''sihirli bir şekilde yok olmayacağını'' söyledi. Beyaz Saray Genel Sekreter Vekili Mark Meadows, McConnell ve Cumhuriyetçi Parti'nin Temsilciler Meclisi'ndeki lideri Kevin McCarthy'nin acil yardım paketi tasarısı üzerinde ''ince ayar'' yapmak için Başkan Trump ve Maliye Bakanı Steven Mnuchin'le görüşeceklerini söyledi. Siyasi riskler Kasım seçimleri öncesinde tüm taraflar için yüksek Corona enfeksiyonuna bağlı ölüm vakalarının 140 bin 500'le dünyadaki tüm ülkelerden yüksek olduğu Amerika'da siyasi riskler, Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinden önce tüm taraflar için son derece yüksek.

Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell'ın kapalı kapılar ardında haftalardır tasarladığı paket, okulların açılması için 75 milyar dolarlık ödenek ayrılmasını, Amerikan vatandaşlarına bir kez daha doğrudan 1.200 dolarlık nakit ödeme yapılmasını, işsizlik yardımlarının azaltılmasını ve Corona virüsü bağlantılı davalara karşı beş yıllık koruma kalkanı oluşturulmasını öngörüyor.

Ancak bir Cumhuriyetçi Partili kaynak, Trump yönetiminin Corona testi ve temas takibi için ayrılması öngörülen 25 milyar doları paketten çıkarmayı planladığını söyledi. Yönetimin Corona yardım paketinde karşı çıktığı meseleleri ilk kez Washington Post gazetesi duyurmuştu. Bir başka Cumhuriyetçi Partili kaynak ise Trump'ın bordro vergisinde indirime gitme planını yeniden gündeme taşıdığını kaydetti. Beyaz Saray'dan gelen son baskılar, Trump yönetimiyle Kongre'deki Cumhuriyetçi müttefikleri arasında anlaşmazlık çıkmasına yol açtı. Bu kopukluk, zaten güçlükle ilerleyen yasama sürecini rayından çıkarma tehdidini de beraberinde getiriyor. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise Demokrat Parti'nin geniş kapsamlı 3 trilyon dolarlık tasarısını Temsilciler Meclisi'nden geçirdi. Trump ise geçen ay Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde düzenlenen seçim mitinginde Corona testi uygulamasını yavaşlatmak istediğini dile getirerek kaygıya yol açmıştı. Trump'ın bazı Cumhuriyetçi Partili müttefikleri, virüsün yayılmasını kontrol altına almak amacıyla uygulanacak testler ve temas takibi için yeni ödenek talep ediyor. Senato'daki Demokrat Partililerse Trump yönetiminin daha önceki yardım paketinde Corona testleri için ayrılan 25 milyar doların bir kısmının neden hala harcanmadığını soruşturuyor.

Trump'ın önerdiği bordro vergisinde indirim yapma planı da Cumhuriyetçi Parti içinde bölünmeye yol açtı. Senato'daki Cumhuriyetçi Partililer, işini kaybeden milyonlarca Amerikalı'nın ihtiyaçlarına yanıt vermeyeceği gerekçesiyle bordro vergisinde kesinti yapılmasına karşı çıkıyor. Bunun bir başka gerekçesi de Cumhuriyetçi Partililer'in yardım paketinin maliyetini 1 trilyon dolarla sınırlı tutmaya çalışması. Trump ise Fox News kanalına verdiği söyleşide bordro vergisinde kesinti yapılmasını içermeyen hiçbir tasarıyı imzalamamayı düşünebileceğini söyledi.

Mitch McConnell 1 trilyon dolarlık tasarısını Senato'ya sunmaya hazırlanırken tasarının herkesin desteğini almayacağının da farkında. Bu, Mart ayında geçirilen ve türünün şimdiye kadarki en büyüğü olan 2 trilyon 200 milyar dolarlık Corona virüsü yardım paketlerinin beşincisi. Corona yardım paketinin ilkinin süresiyse dolmak üzere. İşsizlik yardımlarını desteklemek amacıyla haftalık olarak yapılan 600 dolarlık ek federal nakit yardımının süresi, bu ayın sonunda dolacak. Bununla birlikte milyonlarca kiralık konut için geçerli olan, ev sahiplerinin kiracılarını çıkarmalarını yasaklayan federal düzenlemenin de süresi ay sonunda doluyor.

17 haftadır normalde 200 bin civarında olan işsizlik yardımı başvurularının haftada 1 milyonu aşmasıyla birlikte çok sayıda aile hem nakit sıkıntısı hem de işverenlerinin sağladığı sağlık sigortalarını kaybetme riskiyle karşı karşıya.

ABD'de işsizlik oranı, Mayıs ve Haziran aylarında eyaletlerin evde kalma talimatlarını kademeli olarak kaldırmaya başlamasıyla birlikte canlanmaya başlayan ekonomiye rağmen iki haneli rakamlarda seyretmeye devam ediyor. Bu oran, 2008 yılındaki Büyük Resesyon döneminde erişilen en yüksek seviyeden daha fazla.