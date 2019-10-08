Cumhuriyetçi Senato Lideri McConnell'dan Trump'a "çekilme" tepkisi

WASHINGTON (AA) - Cumhuriyetçilerin Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, "ABD Başkanı (Donald) Trump'a, DEAŞ ile mücadelenin devamlılığı ve NATO müttefikimiz Türkiye ile Suriyeli yerel ortaklarımız (YPG/PKK) arasında çatışmayı önlemek için Amerikan liderliğini kullanmaya çağırıyorum." dedi.

McConnell, kendine ait internet sitesinden açıklamaya yayımlayarak, Beyaz Saray'ın Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK hedeflerine yönelik muhtemel bir terör operasyonu için "bölgeden çekileceğini" duyurmasına tepki gösterdi.

ABD'nin Suriye'den çekilmesinin sadece Rusya, İran ve Beşşar Esed rejimine yarayacağını ileri süren McConnell, bu hamlenin DEAŞ terör örgütünün de tekrar canlanmasına sebep olabileceğini savundu.

McConnell şu ifadeleri kullandı:

"ABD Başkanı (Donald) Trump'a, DEAŞ ile mücadelenin devamlılığı ve NATO müttefikimiz Türkiye ile Suriyeli yerel ortaklarımız (YPG/PKK) arasında çatışmayı önlemek için Amerikan liderliğini kullanmaya çağırıyorum. Türkiye ile Suriye'deki ortaklarımız arasındaki yeni çatışmalar, Türkiye'nin ABD ile olan bağlarına zarar verecek ve Türkiye'nin dünya sahnesinde daha fazla tecrit edilme riskini artıracaktır. Obama yönetimi sırasında zor yoldan öğrendiğimiz gibi, Amerikan menfaatlerine en iyi şekilde hizmet etmek geri çekilmek ile değil Amerikan liderliğine uymakla sağlanır."