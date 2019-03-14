Cumhuriyetçi Senato’dan Trump’a Darbe

Senato Başkan Donald Trump’ın Meksika sınırına duvar inşasına kaynak bulmak amacıyla ilan ettiği ulusal acil durumu bloke eden tasarıyı kabul etti. Senatodaki oylamada 12 Cumhuriyetçi senatör Demokratlar’a destek verdi.

Söz konusu tasarı daha önce Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilmişti. Trump’ın ulusal acil durum ilanını bloke eden tasarı Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato’da da gerekli oyu aldı. Tasarı Senato’da 41’e karşı 59 oyla kabul edildi.

Başkan Donald Trump’ın Kongre’nin her iki kanadından da geçen tasarıyı veto etmesi bekleniyor. Ancak Cumhuriyetçi Parti’den 12 senatörün oylamada Demokratlar’a destek vermiş olması sembolik açıdan önem taşıyor.

Senato’nun Cumhuriyetçi çoğunluk lideri Mitch McConnell Cumhuriyetçi Partili senatörlere Şubat ayında Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilen tasarı aleyhinde oy kullanmaları çağrısında bulunmuştu.

ABD Başkanı Trump da Cumhuriyetçi senatörler tarafından tasarı lehinde verilecek oyların Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi’ye ve “suç ve açık sınırı savunan Demokratlar’a” destek anlamına geleceği mesajını paylaşmıştı.