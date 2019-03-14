Cumhuriyetçi Senato’dan Trump’a Darbe

Senato Başkan Donald Trump’ın Meksika sınırına duvar inşasına kaynak bulmak amacıyla ilan ettiği ulusal acil durumu bloke eden tasarıyı kabul etti. Senatodaki oylamada 12 Cumhuriyetçi senatör Demokratlar’a destek verdi.
Söz konusu tasarı daha önce Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilmişti. Trump’ın ulusal acil durum ilanını bloke eden tasarı Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato’da da gerekli oyu aldı. Tasarı Senato’da 41’e karşı 59 oyla kabul edildi.
Başkan Donald Trump’ın Kongre’nin her iki kanadından da geçen tasarıyı veto etmesi bekleniyor. Ancak Cumhuriyetçi Parti’den 12 senatörün oylamada Demokratlar’a destek vermiş olması sembolik açıdan önem taşıyor.
Senato’nun Cumhuriyetçi çoğunluk lideri Mitch McConnell Cumhuriyetçi Partili senatörlere Şubat ayında Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilen tasarı aleyhinde oy kullanmaları çağrısında bulunmuştu.
ABD Başkanı Trump da Cumhuriyetçi senatörler tarafından tasarı lehinde verilecek oyların Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi’ye ve “suç ve açık sınırı savunan Demokratlar’a” destek anlamına geleceği mesajını paylaşmıştı.
Tasarıya destek veren Cumhuriyetçi senatörler ulusal acil durum ilanının gelecekte Demokrat olanlar da dahil olmak üzere başkanların kendi gündemlerini ilerletmek ve kendi programlarını onaylatmak amacıyla Kongre’nin gücünü baypas etmek amacıyla suistimal edilebileceği konusunda endişeli.
Başkan Donald Trump güvenlik krizi olduğunu söylediği Meksika sınırına duvar projesi için Kongre’den istediği bütçeyi alamayınca gerekli kaynağı sağlamak üzere ulusal acil durum ilan etmişti.
ABD Senatosu dün de Amerika’nın Suudi Arabistan liderliğinde Yemen’de yürütülen savaşa verdiği desteğin sonlandırılmasını öngören bir tasarıyı kabul etmişti.
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